China impone un arancel del 55% a la carne argentina y pone en riesgo el principal ingreso de divisas

El Ministerio de Comercio de China sacudió el tablero del comercio internacional este miércoles, ya que tras una investigación por presunto perjuicio a sus productores locales, decidió aplicar un arancel extra del 55% para las importaciones de carne vacuna que excedan determinados límites de cuota durante los próximos tres años.La política no solo afecta a la Argentina, sino también a competidores directos como Brasil y Australia. Sin embargo, el reparto de cuotas deja a la industria nacional en una posición compleja: Argentina tendrá un límite anual equivalente a la mitad del cupo de Brasil (quien cuenta con 1,1 millones de toneladas).En 2025, el 69% de las exportaciones de carne vacuna argentina tuvieron como destino los puertos chinos, alcanzando picos del 77,2% en determinados meses del año. Actualmente, el país provee más del 20% de la proteína roja que consume China, tras haber alcanzado un récord de 931 mil toneladas exportadas en 2024.La decisión de Pekín llega en un momento de marcado alineamiento estratégico de la Casa Rosada con los Estados Unidos. Aunque China sostiene que la medida busca "superar dificultades internas" y no restringir el comercio, el impacto de un arancel del 55% funciona, en la práctica, como una barrera casi infranqueable para los frigoríficos locales una vez superada la cuota.La noticia obliga a las cámaras empresarias (como el consorcio ABC) y al Gobierno a buscar mercados alternativos con urgencia para evitar un desplome en el ingreso de divisas. La carne vacuna es uno de los motores de la economía nacional y el principal generador de empleo en el sector agroindustrial.Con este cambio en las reglas de juego, el sector ganadero enfrenta el desafío de diversificar sus ventas hacia otros destinos o renegociar las condiciones antes de que el calendario marque el inicio de 2026.