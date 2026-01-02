02.01.2026 / Gabinete

Nueva salida en el Gobierno de Milei: renunció el secretario de Culto

Nahuel Sotelo fue secretario de Culto entre agosto de 2024 y el 2 de diciembre del 2025, y renunció para jurar como diputado provincial por la Libertad Avanza.




El Gobierno nacional aceptó la renuncia del secretario de Culto, Nahuel Sotelo, quien presentó su dimisión al cargo el pasado 2 de diciembre para asumir como legislador provincial.

La formalización de la renuncia de Sotelo quedo oficializada hoy en el decreto 937/2025 con fecha 31 de diciembre que fue publicada también hoy en el Boletín Oficial, y está firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

Sotelo fue secretario de Culto entre agosto de 2024 y el 2 de diciembre del 2025 debido a que renunció para poder jurar como diputado provincial por la Libertad Avanza.

De hecho, desde que se presentaron las listas para competir en las elecciones del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires, Sotelo ya había anunciado que se iba a alejar del cargo si era electo diputado provincial. 

El dirigente libertario reporta al asesor presidencial Santiago Caputo. De esta manera, Caputo pierde otra espada dentro del Gabinete. 

Lo más leído

1

Mala para Bullrich: la Justicia anuló el protocolo antipiquetes y puso un freno al esquema represivo

2

Nuevo parte médico sobre la salud de Cristina Kirchner: continúa su evolución pero seguirá internada en el Sanatorio Otamendi

3

Milei habló de los inminentes vencimientos de deuda y aseveró que "Argentina va a pagar"

4

El Gobierno anunció el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad y su absorción por Salud

5

Presupuesto 2026: el Gobierno consiguió su aprobación en el Congreso y blindó el capítulo de la discordia

Más notas de este tema

Milei volverá a ver a Fátima Florez

02/01/2026 - POLÉMICA

Milei volverá a ver a Fátima Florez

Cortocircuitos: el PRO evitó un respaldo al decreto de Inteligencia de Milei

02/01/2026 - POLÉMICA

Cortocircuitos: el PRO evitó un respaldo al decreto de Inteligencia de Milei

Tras el cierre del ANDIS, el Gobierno confirmó la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad

02/01/2026 - Política

Tras el cierre del ANDIS, el Gobierno confirmó la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.