02.01.2026 / MERCADO CAMBIARIO

Dólar: la moneda verde arrancó 2026 con una suba cercana a los $20 tras el cambio de esquema

El Gobierno puso en marcha el nuevo sistema de bandas cambiarias en un contexto de mayor demanda y volatilidad heredada de las últimas ruedas de 2025. En su primera jornada, el tipo de cambio oficial mostró un salto significativo y volvió a encender señales de tensión en el mercado.







El nuevo esquema de bandas para el dólar oficial comenzó a regir este jueves y tuvo un debut marcado por una fuerte suba del tipo de cambio. La modificación llegó luego de varias jornadas de inestabilidad hacia el cierre de 2025, cuando el dólar oficial ya evidenciaba movimientos erráticos y crecientes presiones de demanda.

En ese marco, el dólar mayorista abrió el año en $1.473, lo que implicó un avance de $18 en la primera rueda de 2026. En la misma línea, el dólar minorista que se vende en el Banco Nación operó a $1.495, con un incremento diario de $15, reflejando el traslado casi inmediato del ajuste al mostrador.

Los dólares financieros también acompañaron la tendencia alcista. El dólar MEP inició el año en $1.506,66, con una suba del 1,8%, mientras que el Contado con Liquidación se ubicó en $1.539,13, un aumento del 0,9%. En paralelo, el dólar blue se ofreció a $1.530 y el dólar cripto alcanzó los $1.535,73, en un escenario de marcada dispersión de precios.

En el mercado de futuros, las primeras operaciones mostraron bajas, pero con el correr de la jornada las cotizaciones se dieron vuelta en todos los tramos. Para fines de enero, el mercado proyectó un dólar mayorista en torno a los $1.511, mientras que para junio las posiciones se negociaron cerca de los $1.705, dejando en evidencia que, pese al cambio de reglas, persisten los viejos desafíos de fondo de la política cambiaria.

