Tras el cierre del ANDIS, el Gobierno confirmó la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad

Tras el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno nacional confirmó la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad mediante el decreto 942/2025. Las funciones del exorganismo quedarán bajo la órbita del Ministerio de Salud.En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo justificó la decisión en las fallas estructurales detectadas en el funcionamiento del ANDIS. Según el texto oficial, la agencia “opera sobre un ecosistema tecnológico fragmentado, heredero de sistemas inconexos”. Estas deficiencias, advirtió el Gobierno, impactan de forma directa en el acceso a prestaciones médicas, medicamentos de alto costo y dispositivos de apoyo.La medida ya había sido adelantada este martes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa. El funcionario cuestionó el desempeño del organismo y afirmó que el ANDIS acumuló “capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. Además, aclaró que los pagos de pensiones continuarán con normalidad y se garantizará el pago.En esa línea, el DNU introduce cambios en la Ley de Ministerios para ampliar las facultades del Ministerio de Salud en materia de discapacidad. Se incluye el diseño, control y auditoría del sistema de pensiones por invalidez y se refuerzan sus atribuciones sanitarias vinculadas al Registro Nacional de Precursores Químicos, que pasarán a ejercerse de manera coordinada con el Ministerio de Seguridad Nacional.En los considerandos, el Gobierno sostuvo que las irregularidades administrativas, financieras y tecnológicas detectadas, junto con el volumen de recursos involucrados, configuran una situación excepcional que torna inviable el tratamiento legislativo ordinario. Según el decreto, una demora en la implementación de los cambios podría profundizar la vulneración de derechos de las personas con discapacidad y poner en riesgo la continuidad de prestaciones esenciales.