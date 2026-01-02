Milei volverá a ver a Fátima Florez

El presidente Javier Milei volvería a encontrarse públicamente con la artista Fátima Florez al asistir a una de las funciones del espectáculo “Fátima Universal”, la superproducción teatral que la actriz presenta actualmente. La presencia del jefe de Estado alimentó nuevas especulaciones sobre el vínculo entre ambos.

Si bien el acercamiento se daría en un marco de amistad, declaraciones recientes de la propia Florez volvieron a poner el foco en la relación. Consultada sobre el vínculo con el mandatario, la artista evitó definiciones tajantes y expresó: “Cuando hay un vínculo de (...) No quisiera rotular nada porque creo que las relaciones van más allá de eso”.En esa línea, la capocómica sostuvo que no consideraba necesario exponer la intimidad y remarcó: “Tampoco es necesario contarle a todo el mundo si uno se habla, si uno no se habla, o de los temas que habla. Me parece que está bueno que si hay un vínculo, que si seguís hablando. Mantenerlo”.Por último, Florez relativizó los rumores y aludió a las exigencias de la vida pública y laboral de ambos: “En 47 millones de argentinos te toca con el número uno. Hay agendas y compromisos de uno por un lado y del otro por el otro. Somos dos personas que laburan mucho. Son momentos que se dañan, que no son para relaciones o vínculos”.