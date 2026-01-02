Argentina cerró el ingreso a funcionarios y aliados del régimen de Maduro tras el operativo de EE.UU.

Este sábado, tras el operativo militar llevado adelante por Estados Unidos en Caracas, el Gobierno de la Nación anunció restricciones al ingreso al país de funcionarios y allegados al régimen venezolano. La medida fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien sostuvo que las mismas alcanzan "funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y sancionados por los EE.UU".En ese marco, celebró: "Los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país. Fin”. El mensaje oficial fue reforzado horas más tarde por el Ministerio de Seguridad, que replicó la decisión y endureció el tono al señalar que “Argentina no será refugio de colaboradores del régimen del dictador venezolano Nicolás Maduro”.La Dirección Nacional de Migraciones estuvo a cargo de la coordinación, junto a otros organismos del Estado. Según indicó el propio Adorni, responde de manera directa al nuevo escenario abierto tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación de inteligencia y fuerza llevada adelante por Estados Unidos.El anuncio local se conoció minutos después de que el presidente estadounidense Donald Trump brindara una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, donde defendió la intervención militar y advirtió sobre la continuidad del control político en Venezuela. “Vamos a gobernar hasta que se haga una transición ordenada", advirtió.