05.01.2026 / ECONOMÍA

Día de Reyes: los regalos aumentaron hasta un 33% y el gasto promedio asceiende a $60 mil

Un informe privado advierte que los precios de los juguetes para el 6 de enero registran fuertes subas interanuales, con incrementos que superan el 30% en algunos productos.



Los regalos para el Día de Reyes Magos llegan este año con aumentos de hasta el 33% respecto de 2025 y un gasto estimado en $59.500 por obsequio, según un relevamiento de la consultora Focus Market. El incremento del ticket promedio es del 25% interanual, ya que el año pasado el desembolso rondaba los $47.460.

El informe señala que la demanda estará concentrada principalmente en juguetes, que representan el 38% de las compras, seguidos por indumentaria (20%) y libros didácticos (14%). En el rubro de mayor consumo, los precios subieron por debajo de la inflación general, aunque con alzas significativas en productos puntuales.

Entre los artículos relevados, los mismos juguetes comercializados en 2025 muestran incrementos de hasta el 33%. Un juego de memoria que costaba $28.491 el año pasado se vende hoy a $37.990.

El relevamiento también expone una amplia dispersión de precios dentro del Top 10 de los juguetes más pedidos: desde $9.000 por un Juego de Magia hasta $499.950 por un robot de gran tamaño, pasando por mascotas interactivas a $31.500 y monopatines plegables que alcanzan los $184.000.

Lo más leído

1

Estados Unidos bombardeó Venezuela y secuestró a Nicolás Maduro sin dar detalle de su paradero

2

El Gobierno anunció el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad y su absorción por Salud

3

Cristina Kirchner rechazó la detención de Maduro: Es un secuestro

4

Cristina Kirchner continuará internada sin fecha de alta confirmada

5

Atentado a Cristina Kirchner: los fiscales pidieron agravar las penas a los dos condenados que ejecutaron un "ataque a traición"

Más notas de este tema

Tras la detención de Maduro, el Gobierno de Milei afirmó que trabaja en la liberación del gendarme Nahuel Gallo

05/01/2026 - Política

Tras la detención de Maduro, el Gobierno de Milei afirmó que trabaja en la liberación del gendarme Nahuel Gallo

La caricatura de Maduro ante el Tribunal de Nueva York

05/01/2026 - ESTADOS UNIDOS

La caricatura de Maduro ante el Tribunal de Nueva York

Nicolás Maduro se declaró "no culpable" ante la Justicia de EEUU y permanecerá detenido

05/01/2026 - Venezuela

Nicolás Maduro se declaró "no culpable" ante la Justicia de EEUU y permanecerá detenido

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.