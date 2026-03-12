12.03.2026 / EN LAS REDES LO ODIAN

El respaldo de Karina Milei a Adorni por el viaje de su mujer "con la nuestra"

En medio de la polémica por el viaje oficial a Estados Unidos y el impacto negativo que generó en redes sociales, Karina Milei expresó públicamente su apoyo al vocero presidencial Manuel Adorni. El gesto buscó contener el desgaste político que atraviesa el Gobierno tras el llamado “adornigate”.






La secretaria general de la Presidencia utilizó su cuenta en redes sociales para manifestar un respaldo directo al funcionario. “Mi apoyo total e incondicional a @madorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, escribió, en un mensaje que rápidamente se viralizó y alimentó el debate público.

La intervención de Karina Milei se produjo en un contexto de fuerte cuestionamiento opositor y creciente malestar social por el uso de recursos oficiales. La polémica se originó tras conocerse que Bettina Angeletti, esposa del vocero, formó parte de la comitiva que viajó a Nueva York en el marco del evento “Argentina Week”.

Mientras desde el oficialismo intentaron cerrar filas para contener la crisis, sectores de la oposición insistieron con pedidos de informes sobre los costos del traslado y las funciones que cumplió la acompañante. El episodio sumó tensión política en una semana marcada por críticas al ajuste económico y por la sensibilidad social frente a los privilegios de la dirigencia.

El respaldo público de una de las principales figuras del entorno presidencial expuso la decisión del Gobierno de sostener a Adorni en su rol, aun cuando la controversia continuó escalando en la agenda mediática y digital.

