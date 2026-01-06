A diferencia de Iraq, Trump quiere el petróleo de Venezuela y reedita una lógica de ocupación económica

Luego de la ofensiva militar en Venezuela, Donald Trump explicitó su intención de avanzar sobre las reservas petroleras del país caribeño, las más grandes del mundo. El exmandatario sostuvo que Estados Unidos “administrará” Venezuela hasta que se concrete una transición “segura”, con el objetivo de que empresas norteamericanas inviertan miles de millones de dólares para reactivar una industria hoy paralizada por años de sanciones y bloqueo.

Sin embargo, expertos del sector energético advierten que el plan enfrenta obstáculos enormes. Reactivar la producción requeriría inversiones multimillonarias y un plazo que podría extenderse hasta una década para alcanzar volúmenes significativos. A esto se suma el deterioro de las instalaciones, la fuga de mano de obra calificada y el impacto persistente de las sanciones internacionales.En ese marco, la avanzada de Trump reaviva el debate sobre la soberanía de los recursos naturales y el rol histórico de Estados Unidos en América Latina. Lejos de un discurso de reconstrucción, la estrategia aparece como una nueva versión del intervencionismo clásico, ahora con el petróleo como eje central y con Venezuela nuevamente en el centro de la disputa global.