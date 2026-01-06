06.01.2026 / ECONOMÍA

El Banco Central volvió a comprar divisas y ya acumuló más de usd 100 millones en dos días



Las adquisiciones se dieron en el marco de las modificaciones en la política cambiaria y permitieron que las reservas internacionales superen los USD 44.000 millones, un nivel que no se alcanzaba desde hace tres años.






En el contexto del nuevo esquema de bandas cambiarias dispuesto por el Gobierno nacional, el Banco Central de la República Argentina volvió a intervenir en el mercado y concretó este martes una nueva compra de divisas, fortaleciendo el nivel de reservas internacionales.

La autoridad monetaria adquirió USD 83 millones durante la jornada, que se sumaron a los USD 21 millones comprados el lunes. De esta manera, el Central acumuló más de USD 100 millones en apenas dos días, en una señal de mayor presencia oficial en el mercado de cambios.

Con estas operaciones, las reservas internacionales superaron los USD 44.000 millones y alcanzaron los USD 44.187 millones, un volumen que no se registraba desde hace tres años, de acuerdo a información difundida por la Agencia Noticias Argentinas.

Las compras se produjeron mientras el mercado financiero aguardó definiciones en torno al pago de vencimientos de deuda previstos para este viernes, cuando el Tesoro debió enfrentar compromisos por unos USD 4.200 millones correspondientes a bonos soberanos.

En este escenario, el dólar mayorista retrocedió y cerró en $1.468, mientras que en el Banco Nación la divisa estadounidense bajó $5 y finalizó la jornada en $1.490, reflejando el impacto de la intervención oficial y el nuevo esquema cambiario.

