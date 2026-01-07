Inflación, dólar y actividad: las proyecciones que pondrá sobre la mesa el nuevo REM

El Banco Central publicará este miércoles una nueva edición del Relevamiento de Expectativas del Mercado que concentrará la atención de la city ante la duda sobre si analistas y entidades financieras sostendrán sus previsiones de desaceleración inflacionaria, en un contexto marcado por registros más altos que los anticipados y por cambios recientes en la política cambiaria.El último REM, correspondiente a noviembre, había ajustado al alza las estimaciones de inflación para el cierre de 2025, con una previsión mensual que luego quedó por debajo del dato informado por el INDEC, lo que reabrió interrogantes sobre la capacidad del mercado para anticipar la dinámica de precios en el corto plazo.Hacia adelante, las proyecciones venían mostrando un sendero descendente del IPC durante el primer semestre, aunque las primeras estimaciones privadas para diciembre se ubican nuevamente por encima de lo previsto en el informe anterior, un desliz que podría llevar la inflación anual a niveles cercanos al 31%.El dólar será otro de los focos del relevamiento, luego de que las previsiones del REM anterior quedaran por encima del valor efectivo de cierre, mientras que para los próximos meses el mercado espera una trayectoria de suba moderada, con proyecciones que se extienden hasta fines de 2026.En paralelo, el informe volverá a reflejar las expectativas sobre la actividad económica, que habían mostrado una mejora tras revisiones estadísticas oficiales, aunque las estimaciones privadas más recientes exhiben señales dispares, con algunas mediciones que anticipan nuevas caídas mensuales y otras que sugieren un desempeño más estable.