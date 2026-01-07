Los ADRs caen fuerte y los bonos soberanos retroceden pese al REPO del Banco Central

Los ADRs de empresas argentinas registraron caídas de hasta 6% en Wall Street y los bonos soberanos en dólares operaron en baja, pese al anuncio del acuerdo de financiamiento vía REPO que el Banco Central de la República Argentina cerró con bancos internacionales. El contexto global adverso y la incertidumbre financiera volvieron a pesar más que el alivio transitorio que significó el préstamo.

En la plaza local, el S&P Merval profundizó las pérdidas y cayó más de 4%, con fuertes retrocesos en acciones del sector energético y financiero. La jornada dejó en claro que, más allá de los anuncios, los mercados continuaron leyendo con desconfianza una estrategia económica que sigue atada a la deuda y condicionada por un escenario internacional cada vez más incierto.

En ese marco, el riesgo país mostró una leve baja pero se mantuvo elevado, en torno a los 575 puntos básicos, reflejando la persistente fragilidad del esquema económico. Los bonos Globales retrocedieron en bloque, encabezados por el Global 2035, mientras que los Bonares exhibieron un desempeño mixto, con subas marginales en los tramos cortos y bajas en los de mayor duración.Desde el mercado señalaron que la reacción negativa estuvo alineada con la dinámica internacional. Las principales bolsas del mundo operaron con cautela tras un nuevo episodio de tensión geopolítica que involucró a Estados Unidos, Rusia y Venezuela, lo que impactó también en el precio del petróleo y en los índices de referencia de Wall Street.