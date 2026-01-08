08.01.2026 / MERCADO CAMBIARIO

Subió otra vez: el dólar revirtió tres caídas consecutivas con un incremento de cuatro pesos


El tipo de cambio mayorista registró una suba moderada tras varios días a la baja, en un contexto de mayor calma cambiaria. El Gobierno profundiza la intervención para sostener reservas mientras se acerca el pago a los bonistas previsto para este viernes.






El dólar oficial mayorista subió este jueves y dejó atrás una racha de tres caídas consecutivas, en una jornada marcada por el anuncio del REPO y por una participación activa del Estado en el mercado cambiario. El movimiento se dio mientras el Gobierno avanza con la acumulación de reservas y se prepara para afrontar compromisos de deuda en moneda extranjera.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio cerró en torno a los $1.464 para la venta, con un incremento de $4 respecto del cierre previo. De este modo, la cotización quedó todavía por debajo del techo de la banda cambiaria, con una brecha cercana al 5%, lo que reforzó la señal de estabilidad que busca transmitir el equipo económico.

La intervención conjunta del Tesoro y del Banco Central de la República Argentina volvió a ser clave para ordenar la plaza. En paralelo, el mercado de futuros mostró una leve tendencia alcista, con ajustes moderados hacia fin de mes, mientras los operadores siguieron de cerca la evolución de las tasas de caución y las expectativas inflacionarias.

En el mercado minorista, el dólar promedió valores cercanos a los $1.480 según las entidades financieras, mientras que en el Banco Nación se mantuvo estable en $1.485 para la venta. A su vez, el dólar tarjeta, con el recargo impositivo vigente, se ubicó en torno a los $1.930, en línea con el resto de las cotizaciones financieras.

El escenario cambiario mostró así una mayor calma en la previa del pago de deuda, con el Gobierno apostando a sostener el equilibrio del mercado y a despejar dudas en un contexto internacional todavía volátil.

