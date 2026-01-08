Subió otra vez: el dólar revirtió tres caídas consecutivas con un incremento de cuatro pesos

El dólar oficial mayorista subió este jueves y dejó atrás una racha de tres caídas consecutivas, en una jornada marcada por el anuncio del REPO y por una participación activa del Estado en el mercado cambiario. El movimiento se dio mientras el Gobierno avanza con la acumulación de reservas y se prepara para afrontar compromisos de deuda en moneda extranjera.

La intervención conjunta del Tesoro y del Banco Central de la República Argentina volvió a ser clave para ordenar la plaza. En paralelo, el mercado de futuros mostró una leve tendencia alcista, con ajustes moderados hacia fin de mes, mientras los operadores siguieron de cerca la evolución de las tasas de caución y las expectativas inflacionarias.El escenario cambiario mostró así una mayor calma en la previa del pago de deuda, con el Gobierno apostando a sostener el equilibrio del mercado y a despejar dudas en un contexto internacional todavía volátil.