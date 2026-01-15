Milei encara enero con una agenda cargada de actividades en el país y el exterior

El presidente Javier Milei encara enero con una agenda cargada que combina actividades en el país y una gira internacional que incluirá Paraguay y Suiza.
La primera parada de Milei es Córdoba para asistir al Festival Nacional de la Doma y el Folklore de Jesús María. La visita está programada para este viernes 16 de enero y coincidirá con la jornada que cerrará con la presentación del Chaqueño Palavecino.
El Presidente tiene la intención de presenciar los shows musicales de esa noche. Se tratará de una visita breve, sin actividades institucionales confirmadas en la provincia. Se tratará de la primera vez que como presidente asista a una fiesta popular masiva, a las que criticaba en el inicio de su gobierno porque reciben aportes de las arcas de las provincias.
En la comitiva se espera la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien suele acompañar al jefe de Estado en viajes y actos oficiales. También lo esperarán y acompañarán los referentes y legisladores de La Libertad Avanza (LLA), encabezados por el jefe de la bancada oficialista de Diputados, Gabriel Bornoroni.
Las salidas al exterior comenzarán el sábado 17, cuando Javier Milei viaje nuevamente a Paraguay para participar del acto de oficialización del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que se realizará en Asunción.
El tratado será rubricado por el canciller Pablo Quirno, en el marco de un viaje exprés del Presidente, mientras gran parte del Gabinete continúa sin actividad por el receso de verano.
La presencia de Milei apunta a respaldar al presidente paraguayo Santiago Peña, quien asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur durante el encuentro en la capital paraguaya.
El domingo, la delegación presidencial partirá rumbo a Suiza. Entre el 19 y el 23 de enero, Milei participará del Foro Económico Mundial de Davos, donde disertará por tercera vez consecutiva ante líderes políticos, empresarios y referentes internacionales. Allí repetirá el guión de sus discursos sobre “libertad” y “valores éticos y morales”.
Se espera que el libertario apunte su discurso al rescate de los “valores éticos y morales de Occidente”, en un contexto internacional convulso, marcado por la influencia de Estados Unidos en Venezuela y la tensión regional en Cuba y Colombia.
Por último, Milei confirmó esta mañana que participará de la nueva edición de Derecha Fest
, evento que se realizará en la ciudad balnearia de Mar del Plata el próximo 27 de enero. El mandatario tiene previsto viajar a la Costa Atlántica para finales de enero en cumplimiento del cronograma de dos bajas al territorio por mes que planifica La Libertad Avanza (LLA) en el marco de la campaña por la reelección presidencial del 2027.
El evento, que tiene como principal organizador al biógrafo del mandatario, Nicolás Marquez, y a la Derecha Diario, que dirige el español Javier Negre, celebrará su primera edición de este 2026 en Mar del Plata.