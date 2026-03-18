Más desocupación y más precariedad: el desempleo trepó al 7,5% y golpea con fuerza a los jóvenes

La tasa de desempleo alcanzó el 7,5% de la población económicamente activa, lo que representó un incremento de 1,1 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior. De acuerdo con la proyección de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, la desocupación afecta a más de 1,7 millones de personas en todo el territorio nacional.

En términos regionales, los grandes centros urbanos concentraron las cifras más elevadas. El Gran Buenos Aires encabezó el ranking con un 8,6%, seguido por la región Pampeana con un 7,7%. Además, la construcción fue la actividad que más nuevos desocupados aportó, seguida por el comercio y el servicio doméstico.Analistas advirtieron que el deterioro del empleo formal convive con un crecimiento de formas precarias de subsistencia, como el trabajo informal o las tareas vinculadas a aplicaciones. En ese marco, casi un tercio de las personas desocupadas lleva más de un año intentando reinsertarse en el mercado laboral, lo que expone la persistencia de las dificultades económicas.