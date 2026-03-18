18.03.2026 / DESEMPLEO

Más desocupación y más precariedad: el desempleo trepó al 7,5% y golpea con fuerza a los jóvenes


El último informe del Indec reveló un aumento de la falta de trabajo en el país durante el cuarto trimestre de 2025. La suba impacta especialmente en el Gran Buenos Aires y en los sectores más jóvenes, en un contexto de deterioro del mercado laboral.




La tasa de desempleo alcanzó el 7,5% de la población económicamente activa, lo que representó un incremento de 1,1 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior. De acuerdo con la proyección de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, la desocupación afecta a más de 1,7 millones de personas en todo el territorio nacional.

El informe señaló que el impacto no fue homogéneo y golpeó con mayor dureza a la población joven. Entre las mujeres de 14 a 29 años la desocupación se ubicó en el 16,8%, mientras que en los varones del mismo rango etario alcanzó el 16,2%. En cambio, los indicadores para la franja de 30 a 64 años se mantuvieron relativamente estables.

En términos regionales, los grandes centros urbanos concentraron las cifras más elevadas. El Gran Buenos Aires encabezó el ranking con un 8,6%, seguido por la región Pampeana con un 7,7%. Además, la construcción fue la actividad que más nuevos desocupados aportó, seguida por el comercio y el servicio doméstico.



Analistas advirtieron que el deterioro del empleo formal convive con un crecimiento de formas precarias de subsistencia, como el trabajo informal o las tareas vinculadas a aplicaciones. En ese marco, casi un tercio de las personas desocupadas lleva más de un año intentando reinsertarse en el mercado laboral, lo que expone la persistencia de las dificultades económicas.

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