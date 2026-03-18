18.03.2026 / EMPLEO

Georgalos reduce actividad y traslada producción a China en medio de suspensiones

La histórica firma de golosinas atraviesa un escenario crítico en su planta bonaerense de Victoria, con trabajadores suspendidos y fuerte caída en la utilización de su capacidad instalada. Desde la empresa admitieron que parte de la producción se realiza en el exterior.





La situación en la planta de Georgalos ubicada en la localidad de Victoria, partido de San Fernando, se volvió cada vez más delicada. La compañía implementó suspensiones rotativas que afectan a unos 80 trabajadores, mientras mantiene ociosa más de la mitad de su capacidad productiva en el establecimiento.

En ese contexto, el presidente de la firma, Miguel Zonnaras, reconoció que la empresa trasladó parte de la fabricación de golosinas a China, desde donde luego se importan los productos para su comercialización en el mercado local. La decisión encendió alarmas entre los trabajadores y el sector industrial por el impacto en el empleo y la producción nacional.

La caída de la actividad se da en medio de un escenario económico complejo para la industria alimenticia, con retracción del consumo y mayores costos operativos. La combinación de suspensiones y menor producción profundiza la incertidumbre sobre el futuro laboral en la planta bonaerense.

Mientras tanto, el conflicto mantiene en alerta a los empleados y a la comunidad de la zona, que sigue de cerca la evolución de la empresa y las posibles definiciones sobre la continuidad de la actividad productiva en el distrito.

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