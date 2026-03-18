18.03.2026 / FINANZAS

Tensión global: el petróleo roza los u$s110 y los mercados vuelven a caer


La escalada del conflicto en Medio Oriente mantiene en alerta a los inversores y presiona sobre los precios de la energía. Wall Street opera en baja mientras se aguarda la definición de la Reserva Federal sobre el rumbo de las tasas.




Los mercados financieros atraviesan una nueva jornada de volatilidad marcada por el avance del precio del petróleo y la incertidumbre geopolítica. La cotización del crudo Brent sube 5,5% y se acerca a los u$s110 por barril, encadenando su quinto día consecutivo por encima de los u$s100, en un contexto de creciente preocupación por el suministro energético global.

La tensión en Medio Oriente, con ataques a infraestructura petrolera y el bloqueo del estrecho de Ormuz, mantiene elevada la presión sobre los precios internacionales y alimenta temores por un nuevo impulso inflacionario. En paralelo, el crudo estadounidense WTI también registra un avance y cotiza cerca de los u$s98.

En Wall Street, los principales índices operan en terreno negativo. El S&P 500 retrocede 0,50%, el Nasdaq cae 0,51% y el Dow Jones baja 0,87%, reflejando la cautela de los inversores ante la evolución del conflicto y las señales de política monetaria. En Europa, las bolsas replican la tendencia con caídas en el Euro Stoxx, el DAX alemán, el CAC francés y el FTSE británico.

La atención del mercado está puesta ahora en la Reserva Federal, que concluye una nueva reunión de política monetaria. Si bien se espera que mantenga sin cambios las tasas de interés, los analistas aguardan definiciones sobre el impacto del escenario internacional en la inflación y el crecimiento, así como posibles pistas del presidente del organismo, Jerome Powell, sobre el rumbo de la estrategia económica en los próximos meses.

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