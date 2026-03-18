Tensión global: el petróleo roza los u$s110 y los mercados vuelven a caer

Los mercados financieros atraviesan una nueva jornada de volatilidad marcada por el avance del precio del petróleo y la incertidumbre geopolítica. La cotización del crudo Brent sube 5,5% y se acerca a los u$s110 por barril, encadenando su quinto día consecutivo por encima de los u$s100, en un contexto de creciente preocupación por el suministro energético global.

En Wall Street, los principales índices operan en terreno negativo. El S&P 500 retrocede 0,50%, el Nasdaq cae 0,51% y el Dow Jones baja 0,87%, reflejando la cautela de los inversores ante la evolución del conflicto y las señales de política monetaria. En Europa, las bolsas replican la tendencia con caídas en el Euro Stoxx, el DAX alemán, el CAC francés y el FTSE británico.La atención del mercado está puesta ahora en la Reserva Federal, que concluye una nueva reunión de política monetaria. Si bien se espera que mantenga sin cambios las tasas de interés, los analistas aguardan definiciones sobre el impacto del escenario internacional en la inflación y el crecimiento, así como posibles pistas del presidente del organismo, Jerome Powell, sobre el rumbo de la estrategia económica en los próximos meses.