El nuevo vice ministro de Justicia, imputado por inventar una causa contra CFK, se reinventa de la mano de Karina Milei

Santiago Viola, flamante viceministro de Justicia, personaje del riñón de Karina Milei y Lule Menem, es -desde los inicios del proyecto libertario- apoderado de La Libertad Avanza y se presentó en los tribunales como su abogado personal en la causa por presunto espionaje contra ella.Viola, de 38 años, estuvo imputado en una causa en los tribunales de Comodoro Py acusado de haber plantado testigos falsos que dijeron haber visto al juez federal Sebastián Casanello en la Quinta de Olivos para reunirse con Cristina Kirchner, algo que, fue comprobado y probado que era falso. En tanto, Viola era entonces abogado defensor de los hijos de Lázaro Báez y quería correr a Casanello de la causa conocida como “la ruta del dinero K”, en la que Báez y sus hijos terminaron condenados.En este contexto, en 2018, la Cámara Federal intervino en este expediente y, contra lo que había dispuesto el juez de primera instancia, ordenó que Viola fuera indagado junto con Eduardo Daniel Miragaya, un fiscal que estuvo en la SIDE con un cargo de director durante la gestión macrista de Gustavo Arribas. La Cámara hizo lugar entonces a los pedidos del fiscal Carlos Stornelli y del propio Casanello, querellante en este caso. Los camaristas que firmaron el fallo fueron Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, mientras que -el recientemente nombrado- actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se movía en aquellos tiempos para ayudar a Viola en sus traspiés judiciales.Los testigos truchos impuestos por Viola, Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino, declararon, bajo juramento, que vieron a Casanello en una sala de espera de la quinta de Olivos en septiembre de 2015. Sin embargo, ambos mintieron, según corroboraron el juez Rodríguez y el fiscal Stornelli. Según las pruebas reunidas, ninguno de los tres -ni Corizzo, ni Scozzino, ni Casanello- estuvieron ese día en la residencia de Olivos. Un peritaje policial detectó 248 llamadas telefónicas entre Miragaya y Viola, con la mayor cantidad de contactos en días de movimientos clave.Corizzo reconoció frente a Stornelli que antes de declarar se había reunido con Viola y con un “fiscal” cuya descripción física coincidía con la de Miragaya, fiscal general que con el gobierno de Cambiemos pasó a revistar en las filas de la AFI, junto a Arribas y Silvia Majdalani. Entonces, con el macrismo asumió como “director de la Dirección de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera de la AFI”. Al final, la Cámara Federal de Casación terminó cerrando el expediente, como pedía Viola. Lo resolvieron los jueces de la Sala 4 de la Casación, Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma.Viola es hijo de Claudia Balbín, una abogada conocida en los tribunales por sus relaciones con el mundo judicial. Integró un selecto grupo que se reunía con frecuencia en el Hotel Presidente en el que estaban, entre otros, el entonces juez Rodolfo Canicoba Corral y Miragaya. Canicoba nombró a Viola interventor en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), cuando se investigaba al líder gremial Omar “Caballo” Suárez. Balbín también tiene un vínculo de muchos años con la jueza federal María Servini. Miragaya, ya fallecido, fue empleado en su juzgado cuando dejó la AFI y luego trabajó en la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), conducida por otro fiscal de Comodoro Py, Ramiro González, ahijado judicial de Servini.Mientras Viola estaba todavía imputado en esa causa, protagonizó un choque en la Panamericana que motivó que se abriera una causa penal por la cual Viola que fue imputado y pasó un fin de semana detenido. Los voceros policiales explicaron que el hecho ocurrió el sábado 3 de noviembre de 2018 a las 6, cuando Viola, que manejaba un BMW modelo X3, chocó la parte trasera de un Peugeot 207 conducido por un policía de Lomas de Zamora, Ángel Zaragoza, que estaba franco de servicio y viajaba con su madre y la pareja de ella.Como consecuencia del choque, el hombre que viajaba en la parte trasera, Leopoldo Martín Fexesta Maidana, de 65 años, murió. Fuentes de la investigación explicaron entonces que el abogado se había negado a hacerse el control de alcoholemia. Según informaron fuentes policiales, Viola, que entonces tenía 31 años, resultó ileso. El choque fue en el kilómetro 19 de la autopista Panamericana. Aparentemente Viola estaba volviendo a su domicilio, en el Tortugas Country Club.El lunes siguiente, Viola fue liberado. El caso quedó a cargo del fiscal Jorge García, que impulsó el caso. Tiempo después, García se jubiló. Viola terminó sobreseído luego de alcanzar “un acuerdo de reparación total del daño”, según reconstruyeron fuentes judiciales. Entre los múltiples defendidos de Viola como penalista -recuerda Luciana Bertoia en Página 12- está la contadora Norma Berta Radice, hermana de Jorge Radice, condenado por delitos de lesa humanidad, y acusada de haberse apropiado de bienes de desaparecidos que estuvieron detenidos en la ESMA.