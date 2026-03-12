Mayra Mendoza recorrió Expoagro, destacó la "importancia" del campo y apuntó contra el modelo de Milei







La diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, recorrió este jueves la muestra Expagro 2026, donde destacó el rol del campo, acompañada por el exministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez.“Este sector es uno de los más importantes de nuestra producción, como provincia de Buenos Aires y también como país. Hay que contar con una mirada integral del aporte que todos los sectores debemos hacer para poder tener lo que necesita nuestro país, donde existe un fuerte complemento entre el campo y la industria. Un modelo de Argentina que pueda apostar a tener mayor producción, a darle valor agregado, a generar trabajo y a recuperar la capacidad de producción”, sostuvo Mayra, desde la muestra que se desarrolla entre el 10 y el 13 de marzo en el predio ferial y el autódromo de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires.En otro segmento de sus declaraciones se refirió a las duras críticas del presidente Javier Milei a los sectores industriales durante el Argentina Week, en Estados Unidos: "Teniendo la responsabilidad de gobernar y sabiendo que la vida de los argentinos está siendo cada vez más difícil, no me parecen apropiadas”.“El desempleo está creciendo, la realidad se impone. Por eso estamos también acá para conocer un poco más de este sector, que como decía, es unos de los más importantes para nuestra provincia”, contrapuso Mendoza, y agregó que “el último buen gobierno en la Argentina fue el de Cristina" con lo cual la concepción que promueve tiene que ver con que "los números tienen que cerrar pero con la gente adentro".En ese sentido, señaló que "no puede haber una concentración de la riqueza en manos de unos pocos, sino una redistribución que permita que todos tengan mejores condiciones de vida", y que de esa manera la misión es "cuidar a los argentinos y no solo los intereses de los de afuera”.Al ser consultada por el viaje a EEUU de la esposa del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, en el avión presidencial, subrayó: “No me parece bien. Es grave y más por parte de funcionarios que además se jactan de no tener gastos extras sabiendo lo que está viviendo el país. Igual, me parecen mucho más graves otras cosas, el cierre de Fate y de más de 20.000 Pymes, lo que sucede con los jubilados, la desprotección a las personas con discapacidad, el desfinanciamiento a las universidades y las consecuencias de ello. Así que lo de Adorni, por supuesto, me parece mal, pero el rumbo que va camino la Argentina en los próximos meses, en un contexto mundial muy delicado, es lamentable y preocupante”.