Comisión Libra: el lilito Ferraro denunció una estafa y un hecho de corrupción millonario

El lilito Ferraro afirmó que el caso constituye “una clara malversación de la investidura presidencial que reviste una gravedad enorme desde el punto de vista institucional”. En ese sentido, sostuvo que el episodio no solo generó perjuicios económicos sino también un fuerte daño político.

Durante su exposición, el dirigente remarcó que “Libra tuvo como protagonista y partícipe necesario al Presidente”, al tiempo que insistió en la necesidad de avanzar con la investigación parlamentaria para esclarecer responsabilidades. La comisión busca reunir pruebas, convocar a funcionarios y analizar la promoción oficial del activo digital.El caso volvió a cobrar centralidad en la agenda pública tras la aparición de nuevas evidencias en la causa judicial, lo que reavivó los cuestionamientos de distintos sectores de la oposición. En ese contexto, Ferraro consideró que el Congreso debe cumplir un rol clave en el control institucional.La investigación legislativa se desarrolla en paralelo a las actuaciones judiciales que intentan determinar el alcance de los hechos y eventuales responsabilidades penales. Desde la comisión adelantaron que continuarán las citaciones y el análisis de documentación en las próximas semanas.