Nueva baja en la gestión libertaria: renunció el titular de Anses y crece la incertidumbre

El director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Fernando Bearzi, presentó este martes su renuncia al cargo, según confirmaron fuentes oficiales. La dimisión se produjo en medio de un escenario de reacomodamientos internos dentro de la gestión nacional.

Desde el Ministerio de Capital Humano informaron que Guillermo Arancibia asumirá la conducción del organismo previsional en esta nueva etapa. La decisión se conoció en las últimas horas y marca otro movimiento en un área clave para la política social del Gobierno.De acuerdo con lo comunicado, la nueva conducción tendrá como eje central avanzar en la digitalización de los procesos administrativos. El objetivo oficial apunta a optimizar las gestiones, agilizar trámites y modernizar el funcionamiento del sistema.La salida de Bearzi se inscribe en un contexto de cambios y tensiones dentro del Ejecutivo, que viene registrando modificaciones en distintos niveles de su estructura. Mientras tanto, el futuro de las políticas previsionales continúa bajo la lupa de distintos sectores políticos y sociales.