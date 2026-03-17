17.03.2026 / LA PLATA

Obra pública: Alak supervisó la pavimentación de avenida 38 en San Carlos, que ya tiene un 70 % de avance



El intendente de La Plata se hizo presente en el lugar de los hechos. Los trabajos contemplan una nueva carpeta asfáltica, un carril de circulación por mano, obras hidráulicas complementarias y mejoras en el alumbrado público.



El intendente de La Plata, Julio Alak, recorrió la obra de la nueva pavimentación asfáltica que la Municipalidad lleva adelante con un 70 % de avance en 38 desde 143 hasta 149 de la localidad de San Carlos. “Esta obra va a mejorar la circulación y el drenaje del agua en toda la zona, además de reforzar el alumbrado público para que los vecinos y vecinas de San Carlos tengan calles más seguras y mejor conectadas”, destacó Alak.

La intervención consiste en la ejecución de una nueva carpeta asfáltica en la totalidad de la calzada, con un carril de circulación por mano, obras hidráulicas complementarias destinadas a optimizar el escurrimiento pluvial y acompañar la nueva infraestructura vial y el mejoramiento del alumbrado público del tramo.

Cabe señalar que la obra estará finalizada este año y se enmarca en el plan 1000 cuadras, una iniciativa del Municipio que incluye trabajos de pavimentación y rehabilitación vial, el reacondicionamiento de la red pluvial, obras complementarias y la ejecución y/o mejoras de veredas y equipamiento accesorio.

En ese sentido, vale recordar que en San Carlos la Comuna proyectó 216 nuevas calles —45 con cordón cuneta, 59 con carpeta asfáltica y 112 de tierra con tareas de mejorado—, 153 nuevas cuadras iluminadas y 13.388 reparaciones de luminarias.

Entre los trabajos a ejecutar se destacan la carpeta asfáltica de avenida 38 desde 143 hasta 155, el asfalto de 49 entre 137 y 143 y de 139 entre 520 y 522, y el mejorado de 36 de 139 hasta 142 y de 147 entre 38 y 42.

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