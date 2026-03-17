Milei profundiza su alineamiento con Israel y endurece su discurso contra el terrorismo

El presidente Javier Milei encabezó este martes el acto conmemorativo por el atentado a la Embajada de Israel ocurrido en 1992 y aseguró que “frente al terrorismo no puede haber tregua”. La ceremonia se realizó en la Ciudad de Buenos Aires y contó con la presencia de funcionarios nacionales y porteños.

Durante su discurso, el Presidente remarcó que la Argentina “enfrenta el terrorismo” y definió a Israel como “una nación hermana que comparte los mismos valores que la nuestra”. Además, reforzó la línea diplomática de su gestión al señalar que el país mantiene un vínculo estratégico con el Estado israelí.“Argentina combate el terrorismo y defendemos la libertad. Israel es un aliado estratégico de nuestro país y, por eso, reafirmamos nuestro compromiso porque creemos que es lo correcto. Llevamos la moral como política de Estado”, sostuvo Milei ante los presentes.