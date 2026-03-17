17.03.2026 / A 34 AŃOS DEL ATENTADO A LA EMBAJADA

Milei profundiza su alineamiento con Israel y endurece su discurso contra el terrorismo


En el acto por el 34° aniversario del atentado a la Embajada, el Presidente reivindicó la alianza estratégica con el país de Medio Oriente y volvió a marcar una posición internacional tajante.




El presidente Javier Milei encabezó este martes el acto conmemorativo por el atentado a la Embajada de Israel ocurrido en 1992 y aseguró que “frente al terrorismo no puede haber tregua”. La ceremonia se realizó en la Ciudad de Buenos Aires y contó con la presencia de funcionarios nacionales y porteños.

Acompañado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el mandatario sostuvo que “hay que hacer memoria” frente al “cobarde ataque del terrorismo iraní”, que dejó 29 víctimas fatales y más de 200 heridos. En ese marco, afirmó que el atentado constituye “una herida en el pueblo argentino, en la comunidad judía y en los cimientos morales de nuestra sociedad”.

Durante su discurso, el Presidente remarcó que la Argentina “enfrenta el terrorismo” y definió a Israel como “una nación hermana que comparte los mismos valores que la nuestra”. Además, reforzó la línea diplomática de su gestión al señalar que el país mantiene un vínculo estratégico con el Estado israelí.

“Argentina combate el terrorismo y defendemos la libertad. Israel es un aliado estratégico de nuestro país y, por eso, reafirmamos nuestro compromiso porque creemos que es lo correcto. Llevamos la moral como política de Estado”, sostuvo Milei ante los presentes.

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