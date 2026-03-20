Sturzenegger desmintió el masivo cierre de empresas durante la gestión Milei, pero datos oficiales evidencian la mentira

Ministro, se le olvidó una línea: las empresas de hasta 5 trabajadores. No es un universo menor: son el 70% de los empleadores en Argentina

✍️ https://t.co/z3rVQoTV32 https://t.co/4EhlZQ7eex pic.twitter.com/6fd5FYjkBL  Florencia Gutierrez (@FlorGutierrezp) March 25, 2026

El ministro Federico Sturzenegger intentó este miércoles negar el cierre de empresas durante la gestión de Javier Milei, pero los datos oficiales publicados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo demuestran lo contrario. Desde el inicio del mandato libertario, la crisis provocó que decenas de miles bajaran sus persianas.De acuerdo al informe elaborado por Florencia Gutiérrez del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde la asunción del Gobierno actual hasta diciembre de 2025, se dieron de baja 22.608 empleadores. Esta estadística marca que, en 22 de los 25 meses analizados, la cantidad de firmas registradas se redujo respecto al mes anterior. En términos porcentuales, el 4,4% de las unidades productivas del país dejaron de operar.A pesar de esta realidad, el funcionario libertario aseveró en su cuenta de la red social X que la reducción de empleadores es "un relato" impulsado por la oposición y que "el número de firmas pequeñas, medias y grandes es estable o crece". Curiosamente, su propio gráfico expone las caídas oficiales: las firmas "pequeñas" (de 6 a 25 trabajadores) bajaron 1,9%, las "medianas" un 1,1% y las "grandes" cayeron 1,4%.De esta manera, la mayor inconsistencia del análisis del ministro radica en una evidente trampa estadística: omitió por completo al enorme universo de unidades productivas de menos de 6 trabajadores. Este grupo no es un detalle menor para la economía nacional, ya que constituye nada menos que el 71% del total de las firmas registradas en la SRT.Estas microempresas resultaron ser las más perjudicadas por el actual modelo económico, principalmente por no contar con la espalda financiera necesaria para soportar la crisis. Entre aquellas de hasta 5 trabajadores, el 5,5% desapareció desde noviembre de 2023, lo que equivale a 20.191 lugares de trabajo menos. Así, la estadística final confirma que el 89% del total de las bajas registradas impactó de lleno en los emprendimientos más pequeños, desmintiendo categóricamente las afirmaciones del Gobierno.