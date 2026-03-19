Desesperado: Caputo promete un boom fenomenal de inversiones tras su gira por Nueva York

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el país se encamina hacia un fuerte crecimiento de las inversiones y sostuvo que los resultados comenzarán a percibirse en el corto plazo. Lo afirmó al exponer en el 21° Simposio Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), luego de su participación en la denominada Argentina Week en Nueva York.
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