19.03.2026 / ECONOMIA

Desesperado: Caputo promete un boom fenomenal de inversiones tras su gira por Nueva York

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el país se encamina hacia un fuerte crecimiento de las inversiones y sostuvo que los resultados comenzarán a percibirse en el corto plazo. Lo afirmó al exponer en el 21° Simposio Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), luego de su participación en la denominada Argentina Week en Nueva York.




“Lo que se viene en inversiones después de la Argentina Week es fenomenal”, expresó el funcionario, quien buscó transmitir optimismo frente a un escenario económico marcado por la recesión y la caída del consumo interno. En esa línea, afirmó que el impacto de los anuncios realizados durante la gira oficial comenzará a materializarse en los próximos meses.

Caputo también destacó que el Gobierno confía en que el flujo de capitales se traducirá en mayor actividad productiva. “Los frutos se van a empezar a ver en el corto plazo, esto es un boom que no se imagina nadie”, señaló durante su disertación ante empresarios y ejecutivos del sistema financiero.

Cabe señalar que las declaraciones del ministro se producen en un contexto de expectativas y tensiones por el rumbo del plan económico, mientras distintos sectores advierten por el deterioro del mercado interno y el impacto social del ajuste. Desde el oficialismo, sin embargo, sostienen que la llegada de inversiones permitirá consolidar la recuperación y estabilizar las variables macroeconómicas.

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