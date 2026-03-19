Desesperado: Caputo promete un boom fenomenal de inversiones tras su gira por Nueva York

“Lo que se viene en inversiones después de la Argentina Week es fenomenal”, expresó el funcionario, quien buscó transmitir optimismo frente a un escenario económico marcado por la recesión y la caída del consumo interno. En esa línea, afirmó que el impacto de los anuncios realizados durante la gira oficial comenzará a materializarse en los próximos meses.

Caputo también destacó que el Gobierno confía en que el flujo de capitales se traducirá en mayor actividad productiva. “Los frutos se van a empezar a ver en el corto plazo, esto es un boom que no se imagina nadie”, señaló durante su disertación ante empresarios y ejecutivos del sistema financiero.