A 50 años del golpe, el 70% de los argentinos pide que el Estado siga juzgando a los militares

El dato más contundente del estudio es también el más transversal: el 70% de los encuestados considera necesario que el Estado siga juzgando a los militares responsables de crímenes cometidos durante la dictadura

el 61% la describe como un plan sistemático de desaparición de personas, mientras que el 32% sostiene que fue un gobierno que encaró una lucha contra el terrorismo en la que pudo haber habido excesos.

La palabra que más aparece en las respuestas abiertas es "desaparecido", seguida por "muerte", "represión", "tortura" y "secuestro"

El 61% describe la dictadura como un plan sistemático de desaparición de personas y violación de derechos humanos

El 83% considera poco o nada probable que vuelva a haber una dictadura en Argentina