Cada vez más complicado: denuncian a Adorni por presuntas irregularidades en contrataciones y la concesión de Tecnópolis

Según el escrito, desde la Secretaría de Comunicación y Medios se habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato por más de $3.650 millones para servicios de mensajería masiva, que incluyen envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas. En ese proceso, se advierten presuntos vínculos societarios entre firmas participantes como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L., lo que podría afectar los principios de competencia y transparencia en la contratación pública.

La denuncia también señala variaciones de precios en licitaciones similares y la reiterada participación de empresas relacionadas, lo que, de confirmarse, podría configurar una “simulación de competencia” en perjuicio del Estado. En ese marco, la legisladora solicitó que se analicen los procedimientos administrativos y los posibles beneficios obtenidos por las compañías involucradas.Por otra parte, el escrito pone el foco en un eventual conflicto de interés en la concesión del predio de Tecnópolis, un proceso estimado en más de $183.300 millones y gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Allí se menciona la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti —esposa de Adorni—, y empresas vinculadas a firmas preseleccionadas para la explotación del espacio. La denunciante pidió la apertura de una investigación penal para determinar responsabilidades de funcionarios y empresarios.