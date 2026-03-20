Argentina retrocede en el ranking mundial de felicidad: la preocupación por el bienestar de los jóvenes

En el marco del Día Internacional de la Felicidad, se publicaron los resultados del esperado World Happiness Report 2026. El informe, elaborado en asociación con la Universidad de Oxford y la consultora Gallup, analiza variables sociales, económicas y emocionales en más de 140 países. Argentina, lejos de los mejores. Mientras Finlandia consolida su hegemonía global al consagrarse como el país más feliz del mundo por noveno año consecutivo, la mirada de la región está puesta en los fuertes contrastes que arrojó América Latina.Argentina quedó este año en el puesto 44 a nivel global, obteniendo un puntaje de 6,430 sobre 10. Esto implicó un retroceso de dos posiciones respecto al ranking del año anterior. Si bien el país se mantiene en la mitad superior de la tabla mundial, la constante presión económica y la percepción de las variables de apoyo social han estancado su escalada en el índice general.Al comparar con el resto de la región, los resultados muestran a dos grandes potencias latinoamericanas rompiendo el molde histórico. Costa Rica alcanzó un histórico cuarto lugar global, superando a potencias europeas y convirtiéndose en el país mejor posicionado de todo el continente americano. Por su parte, México se ubicó en el puesto 12, por encima de naciones del primer mundo como Alemania (17), el Reino Unido (22) y Estados Unidos (23).Detrás de estos dos gigantes regionales, otras naciones latinoamericanas que superan a la Argentina en el índice de bienestar son Uruguay, Brasil y El Salvador, mientras que el país logra posicionarse por encima de vecinos como Chile y Colombia. Según los expertos detrás del informe, el éxito de los países latinoamericanos mejor ubicados se relaciona fuertemente con la importancia de la vida comunitaria, el respaldo mutuo y las sólidas redes de contención social que compensan otras carencias económicas.1- Finlandia2- Islandia3- Dinamarca4- Costa Rica5- Suecia6- Noruega7- Países Bajos8- Israel9- Suiza10- Luxemburgo11- Nueva Zelanda12- México13- Australia14- Bélgica15- Irlanda16- Kosovo17- Alemania18- Eslovenia19- Canadá20- Chequia21- Emiratos Árabes Unidos22- Reino Unido23- Estados Unidos24- Lituania25- Belice26- Uruguay27- Taiwán28- Polonia29- Serbia30- Kuwait31- Arabia Saudita32- Francia33- Singapur34- Rumania35- El Salvador36- Brasil37- España38- Italia39- Estonia40- Panamá41- Kazajistán42- Guatemala43- Chile45- Vietnam46- Nicaragua47- Malta48- Tailandia49- Eslovaquia50- Letonia