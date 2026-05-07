Crisis social: tras la reunión de intendentes con la Iglesia, ya se puso en marcha la mesa del diálogo

“El Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, el Gran Tucumán… todos los conurbanos del país están atravesando una situación muy delicada, que de muy difícil hace dos años pasó a insostenible en los últimos dos meses. Y el gobierno nacional sigue en su Isla de la Fantasía, sin ningún tipo de conexión con la gente y refugiados en la City mirando solamente los balances de un par de empresas de industrias extractivas que generan bajísima cantidad de trabajo. Es el peor de los escenarios”, dijo, según fuentes del encuentro, el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza.El diagnóstico fue coincidente, ya que los intendentes y los representantes de la Iglesia tienen la información de primera mano por su contacto permanente con las vecinas y vecinos.El intercambio de datos, con el aporte de cada intendente y de lo que recogen las parroquias y Cáritas, contribuyó a fortalecer la idea en común. En ese sentido, según uno de los asistentes, Espinoza aportó la experiencia del funcionamiento en La Matanza de la Mesa de Diálogo Multisectorial.“Comerciantes, industriales, la iglesia, los templos, el movimiento obrero, las organizaciones sociales, representantes de la educación, de la cultura, de la salud, los clubes de barrios, las bibliotecas, las universidades, todas esas experiencias y esas miradas son necesarias y muy importantes en momentos como este”, contó una fuente que detalló el jefe comunal.Sobre esa base, y con la firme posición del arzobispo Marcelo Colombo, presidente de conferencia de episcopado argentino y el obispo Carlos Tisera, referente de la pastoral social de la iglesia de ser convocantes y articuladores, se decidió avanzar rápidamente en el fortalecimiento de una red de contención para los sectores trabajadores y la clase media, frente a lo que uno de los intendentes presentes definió como “una tragedia social cotidiana que al gobierno nacional no le importa nada”.Como resultado de la reunión, se planteó la necesidad urgente de conformar un espacio multisectorial, apartidario y con profundo compromiso social. Este tendrá como misión principal hacer oír la voz de los sectores más postergados y, al mismo tiempo, articular acciones concretas para paliar las necesidades de quienes más sufren el contexto económico y social actual.Con este encuentro, se sientan las bases para una agenda de trabajo conjunta entre la Iglesia, los intendentes y los sectores sociales para fortalecer aún más el tejido social y la asistencia en las zonas más críticas del país.