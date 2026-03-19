20.03.2026 / ADORNIGATE

Misterio por el video de Adorni: versiones cruzadas y malestar en el oficialismo


La difusión de las imágenes del jefe de Gabinete rumbo a Punta del Este abrió una interna en el propio Gobierno, donde conviven distintas hipótesis sobre quién filmó al funcionario. Mientras algunos sectores aseguran tener identificado al autor, otros reconocen que no hay certezas.






Desde la administración nacional señalaron que no cuentan con información confirmada sobre la persona que registró el momento en el aeropuerto de San Fernando. En ese contexto, circularon versiones que apuntaron a una delegada sindical de ATE vinculada al Partido de los Trabajadores Socialistas, aunque esa hipótesis no fue respaldada oficialmente.

En paralelo, desde un despacho de la Casa Rosada trascendió otro nombre: el de Victoria Correa, a quien identificaron como empleada estatal y representante gremial. Esa versión generó incomodidad tanto en el ámbito sindical como en el espacio político mencionado, donde evitaron pronunciarse públicamente y calificaron las acusaciones como rumores sin sustento.

Las imágenes muestran a Manuel Adorni caminando por la pista junto al periodista Marcelo Grandio antes de abordar el vuelo hacia Uruguay. La difusión del material sumó tensión en el oficialismo, que enfrenta cuestionamientos por la situación del funcionario y el manejo comunicacional del episodio.

En sectores opositores interpretaron que la polémica por la autoría del video podría responder a una estrategia para desviar la atención mediática. Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones políticas y sindicales, sin que hasta el momento exista una confirmación oficial sobre quién fue la persona que realizó la filmación.

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