Karina Milei postula a Sebastián Pareja para presidir la Bicameral de Inteligencia, terreno clave del caputismo

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, resolvió impulsar al diputado Sebastián Pareja para presidir la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso, un movimiento que busca consolidar a su principal armador político en la provincia de Buenos Aires en un organismo clave que supervisa la actividad de la Secretaría de Inteligencia del Estado y que hasta ahora se mantiene bajo influencia del asesor presidencial Santiago Caputo.

La designación se formalizará una vez que la comisión, integrada por 16 legisladores, ocho de cada Cámara, quede constituida y elija a sus autoridades, instancia en la que el oficialismo confía en reunir los votos necesarios con el respaldo de sus aliados parlamentarios.La eventual designación se inscribe en la disputa interna por el control de áreas sensibles del Gobierno. Pareja forma parte del núcleo duro de Karina Milei y es considerado un dirigente “puro” dentro del oficialismo, una condición que en la lógica libertaria se reserva para posiciones políticas de máxima confianza y manejo reservado de información.El movimiento también genera resistencias dentro del propio espacio libertario. El sector juvenil conocido como Las Fuerzas del Cielo, bajo el ala de Santiago Caputo, cuestionó públicamente al diputado en redes sociales y ya había mostrado su rechazo durante el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, cuando Pareja concentró el armado electoral y desplazó a dirigentes cercanos al asesor presidencial.La disputa se proyecta además sobre la relación con el PRO. El jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, afirmó que el cargo le había sido ofrecido previamente en el marco de las negociaciones parlamentarias, y advirtió que si desde el oficialismo niegan esa versión “son unos mentirosos”, una acusación que desde el entorno de Martín Menem rechazaron al sostener que las comisiones de gestión corresponden a La Libertad Avanza.La Comisión Bicameral de Inteligencia es una de las más sensibles del Congreso: analiza la ejecución del Plan de Inteligencia Nacional, controla los fondos reservados y tiene facultades para requerir información clasificada e investigar de oficio, por lo que su conducción no sólo tiene peso institucional sino también impacto directo en el equilibrio de poder dentro del propio oficialismo.