Defensa en manos libertarias: Zapata preside una comisión clave con tres ex ministros del área

El diputado salteño de La Libertad Avanza, Carlos Zapata, fue designado como presidente de la comisión de Defensa, uno de los espacios considerados clave para la gestión parlamentaria del Gobierno. Su nominación fue impulsada por el legislador oficialista Gerardo Huesen, mientras que la vicepresidencia primera quedó en manos de la diputada de Unión por la Patria, Agustina Propato.

Entre los temas centrales que deberá abordar se encuentra la situación del sistema de salud de las fuerzas, luego de que el Gobierno dispusiera la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) en medio de una crisis financiera. En su reemplazo, se crearán dos nuevas estructuras: una para las Fuerzas Armadas (OSFA) y otra para las fuerzas federales (OSFFESEG).El reparto de comisiones también dejó otros movimientos relevantes. En Ciencia y Tecnología, el macrista Martín Yeza asumió la presidencia con un enfoque centrado en la inteligencia artificial, mientras que en Obras Públicas el cargo quedó en manos del diputado de Unión por la Patria, Martín Aviero, quien remarcó que “la obra pública no es un gasto sino una inversión”. En ese escenario, el oficialismo buscó sostener acuerdos con sectores dialoguistas para garantizar gobernabilidad en áreas sensibles.