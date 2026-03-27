Insólito: Caputo aseguró que "ayudó al kirchnerismo 500 veces" y criticó que "era un modelo para pocos"

El ministro de Economía, Luis Caputo, arremetió contra los empresarios argentinos y criticó el modelo económico de lo que denomina como "kirchnerismo". "Era un modelo contra la gente que servía para favorecer a unos pocos empresarios", apuntó el funcionario este jueves, durante una entrevista en el canal de streaming Carajo. "Estamos pasando de un modelo que no era ni pro-empresa ni pro-mercado, sino que era era un modelo pro-empresario y proteccionista", explicó Caputo y afirmó: "Su modelo obligaba a la gente a pagar las cosas diez veces más caras para que ellos se hicieran ricos".El ministro ejemplificó la situación con Fate, que despidió a casi 1.000 empleados, y señaló: "Los trabajadores no eran millonarios. Su jefe (Javier Madanes Quintanilla) sí lo era y prefirió no adaptarse al nuevo modelo". Sin embargo, elogió a Lumilagro por sus "ventas récord", cuando la empresa despidió a 170 empleados luego de "adaptarse al nuevo modelo" e incorporar la Inteligencia Artificial y la importación de termos chinos. "Hoy a la Argentina le va mucho mejor que en 2023, cuando además íbamos directo a ser Venezuela. La única forma de volver del kirchnerismo no es proponiendo algo mejor, sino que al otro le vaya mal. Eso es triste", deslizó el ex ministro de Finanzas de Mauricio Macri.El economista aseguró que "cada vez" que funcionarios kirchneristas le pedían ayuda, los ayudaba. "Yo jamás quise que al kirchnerismo le vaya mal y me pidieron ayuda 500 veces", reveló Caputo en el canal de streaming Carajo. "Lo pueden decir los diferentes presidentes del Banco Central, desde (Alfonso) Prat-Gay hasta (Juan Carlos) Fábrega. Siempre que tuve que ayudar, ayudé. Nunca quise que les fuera mal", consideró el funcionario que formó parte del equipo económico que autorizó tomar el mayor préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la historia del organismo.Aún así, Caputo remarcó que "a los kirchneristas no hay forma de convencerlos" porque "piensan diferente" y consideró "medio siniestro" el deseo de fracaso ajeno. "Podés pensar distinto, pero si al otro le está yendo mejor, es como raro querer que al país le vaya mal para vos poder volver. Eso es triste", concluyó.