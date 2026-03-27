Interna libertaria: Marcela Pagano acusó a Lilia Lemoine porque "quiso cenar" con su marido

La interna libertaria sumó un nuevo y explosivo capítulo este jueves, cuando la diputada nacional Marcela Pagano rompió el silencio y ofreció su versión sobre la persistente hostilidad que recibe por parte de su par de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, y que atribuye a varias cuestiones de índole personal y hasta del corazón. Lejos de encuadrar el conflicto en diferencias ideológicas o legislativas, en una entrevista concedida al medio Cenital, Pagano atribuyó los ataques a cuestiones estrictamente personales y sentimentales.Durante la charla, no dio rodeos y vinculó la actitud de Lemoine con su relación pasada con el presidente Javier Milei. Según la periodista y legisladora, Lilia la responsabiliza por haber oficiado de nexo en uno de los romances más mediáticos del mandatario. "Lilia Lemoine se la agarra conmigo por una cuestión personal de ella y de mujer. Tiene cuestiones personales inconclusas, evidentemente, con Javier Milei. Creyó que fui una facilitadora para que Milei conozca a Fátima Florez", lanzó Pagano.La diputada confesó sentir incomodidad por tener que ventilar estos detalles en su rol institucional, y admitió: "Estoy hablando de esto y hasta me da vergüenza ajena ser diputada nacional y tener que contar esto, pero no te puedo mentir". Para profundizar en el origen del encono, Pagano reveló un episodio desconocido que involucra a su círculo íntimo. Según su relato, Lemoine habría intentado acercarse a su expareja sin éxito. "Ella en un momento quiso cenar con el padre de mis hijos y no tuvo la fortuna de que le dé cabida", sentenció la legisladora, sugiriendo que el rechazo alimentó el resentimiento actual.Estas declaraciones exponen la fragilidad del clima interno entre libertarios, donde las rencillas personales parecen ganar terreno sobre la agenda parlamentaria, especialmente en una semana marcada por el "control de daños" que intenta imponer el Ejecutivo ante otros frentes judiciales.