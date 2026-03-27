Gran Hermano y discriminación: participante ex futbolista dijo que corre si ve a un "marrón" y lo haría echar de un hotel

Un integrante de Gran Hermano Generación Dorada, el ciclo que se emite por Telefé con la conducción de Santiago Del Moro, realizó declaraciones discriminatorias y racistas dentro del reality show, con lo cual no sólo es la segunda vez que sucede en el programa sino que también es la segunda vez que sucede con el apoyo del resto de los "hermanitos" presentes en la escena.Se trata de Nazareno Pompei, un desconocido ex futbolista, quien aseguró que corre si ve "gente de color marrón" en la calle y que si conviviera en un hotel intentaría hacerlos echar.El hecho volvió a poner sobre el tapete la discriminación y el racismo en GH, ya que anteriormente se produjo la expulsión de la paraguaya Carmiña Masi por comentarios sobre la centroafricana Jenny Mavinga, quien abandonó el programa por voluntad propia.El decepcionante diálogo se dio durante una charla y juegos grupales que hacía un sector de los jugadores en uno de los cuartos donde duermen.Pompei, un ex futbolista que militó sin brillo en las filas de Los Andes y Deportivo Merlo para luego retirarse de la actividad a los 26 años, desfilaba como si fuera un modelo, mientras que el resto tarareaba una típica melodía de desfiles. En ese contexto, Jessica Eli "La Maciel" le hizo una pregunta a su compañero."Ves una gente de color marrón, ¿qué hacés?", le preguntó la mujer trans. Pompei respondió: "Corro". No conforme, "La Maciel" hizo una segunda pregunta: "Si la gente de color marrón, por alguna casualidad, tenés que convivir porque te llevan a un hotel, ¿qué tenés que hacer?". El ex futbolista empeoró aún más su situación: "Me quejo y que se vayan". La respuesta de quien oficiaba de entrevistadora fue "perfecto, aprobado". Los presentes lo vitorearon, como si todo se tratara de un simple meme y casi como un insulto a la salida de Mavinga.Cabe recordar que la nacida en el Congo fue víctima de un chiste racista por parte de la paraguaya Masi, quien aseguró que parecía "recién bajada del barco", como si se tratara de una esclava, y que, gracias a este, fue expulsada de "la casa más famosa del país".En algunos programas comenzaron a esbozar la hipótesis incomprobable de que se trató de un acting irónico, como si jugaran a hacer como si fueran modelos y estos tuvieran por costumbre discriminar.Sin embargo, en redes sociales destrozaron a los participantes.“¿No es lo mismo que pasó con Carmiña? ¿Todo acá es humor y lo de ella no?“, ”Hacen jodas con algo que ya se castigó, acá sí están haciendo una parodia, también está mal", “Lo vi en vivo y no lo podía creer. Tanto que hablan de los demás, esta vez se pasaron”, “Espero que haya alguna sanción por esto”, comentaron los usuarios en X.