Santilli viajó a Mendoza y defendió la reforma de la Ley de Glaciares

El ministro del Interior, Diego Santilli, viajó a Mendoza para participar del encuentro Insurance Week y allí defendió las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, al tiempo que se refirió a los cambios propuestos en la Ley de Glaciares al sostener que está "mal llamada" porque “nadie tiene intención de tocar un glaciar” y que el objetivo sería compatibilizar la preservación ambiental con el desarrollo productivo.Durante su exposición, el funcionario realizó un repaso de la gestión económica. "Desde el primer mes hubo superávit en el Tesoro y al sexto mes en el Banco Central”, declaró, y añadió que van "dos años creciendo"; si bien, "de manera dispar, con 11 de los 15 sectores de la economía en expansión”, aunque reconoció que “todavía falta en la industria manufacturera y en el consumo mayorista, pero el camino del desarrollo ya empezó”.En ese marco, calificó a Milei como “el presidente más reformista de la historia" y defendió la modificación de la normativa ambiental al señalar que el Gobierno requiere "una ley que permita el desarrollo” y que la intención es “devolver las facultades a las provincias, respetando la Constitución, para que sean ellas las que definan cómo avanzar, cuidando los recursos y generando crecimiento”.Santilli también puso a Mendoza como ejemplo dentro del esquema federal que, según dijo, comienza a consolidarse: “Siempre digo que Mendoza es un ejemplo, es la provincia donde menos reclamos recibo. Una provincia con políticas de Estado sostenidas en el tiempo”, y agregó que casos como el de San Juan muestran que “el desarrollo minero es una política de Estado apoyada por todos los partidos”.En su análisis sobre la situación económica general, el ministro destacó que en el sector de la minería se pasó "de 4.000 a 6.000 millones de dólares en un año”, lo que, a su entender, demuestra que el país está “cerca de cruzar hacia una Argentina que crezca durante 20 o 30 años de manera ininterrumpida”.Por último, se refirió a la situación del empleo y la presión tributaria: "Más de 23 millones de argentinos en edad de trabajar, solo 6 millones están en el sector privado formal y 3 millones en el sector público”, dijo, mientras que “el resto están en la informalidad”. En esa línea, sostuvo que “Argentina hoy tiene 148 impuestos, una presión fiscal inaceptable”, aunque aseguró que el Gobierno seguirá apuntando a "sotener el equilibrio fiscal, bajar impuestos y avanzar en un modelo de desarrollo”.