La disputa por la reforma laboral cambia de cancha: la Justicia Federal desplaza el caso del fuero laboral

En una decisión con impacto directo sobre uno de los frentes judiciales más sensibles para el Gobierno, la Justicia Federal resolvió que el conflicto por la reforma laboral y el traspaso de competencias judiciales no debe tramitar en el fuero del Trabajo. El fallo, firmado por el juez Enrique Alonso Reguera, hizo lugar a un planteo del Estado nacional y ordenó que el expediente pase a la órbita del fuero Contencioso Administrativo Federal, al considerar que allí corresponde analizar este tipo de controversias.La causa había sido iniciada por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), el gremio que conduce Julio Piumato, con el objetivo de cuestionar la constitucionalidad de distintos aspectos de la Ley de Modernización Laboral y del acuerdo que habilita el traspaso del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, el fuero laboral había dictado una medida cautelar que suspendió tanto el convenio como la norma que impulsa esa transferencia de competencias. Ahora, con la resolución del juzgado contencioso administrativo, el expediente cambia de jurisdicción, lo que reconfigura el escenario judicial de la disputa.El Ministerio de Justicia había solicitado formalmente el apartamiento del fuero laboral mediante un planteo de inhibitoria. Según sostuvo, existe una limitación normativa expresa que impide que ese fuero intervenga en este tipo de casos cuando el Estado Nacional es parte. Desde el Gobierno también argumentaron que la causa no se limita a una cuestión laboral, sino que involucra actos administrativos, decisiones estatales y normas de derecho público, lo que exige la intervención de la Justicia Federal. En esa línea, remarcaron que el Estado tiene la facultad de litigar en ese ámbito específico y no puede ser sometido a tribunales ordinarios para este tipo de controversias.Al analizar el planteo, Reguera coincidió con la postura oficial. En su resolución, sostuvo que el eje del conflicto requiere interpretar normas propias del derecho público, lo que desplaza la competencia hacia el fuero contencioso administrativo. Además, destacó que la propia demanda del sindicato apunta contra decisiones del Estado vinculadas a la organización del sistema judicial y a reformas legislativas, elementos que refuerzan la intervención federal. Para el magistrado, estos factores hacen inviable que la causa continúe en el ámbito laboral.En paralelo, el juez evaluó la posibilidad de unificar este expediente con otro impulsado por la CGT que también cuestiona la reforma laboral. Sin embargo, descartó esa opción. Si bien reconoció que ambos casos comparten puntos en común, concluyó que no corresponde su acumulación debido a que se encuentran en distintas etapas procesales y no tramitan bajo el mismo tipo de procedimiento.Con esta resolución, el juzgado ordenó notificar al Juzgado Nacional del Trabajo N°30 —donde se tramitaba originalmente la causa— y solicitar el envío del expediente. El cambio de fuero no necesariamente cierra la discusión. Si hay objeciones, el conflicto de competencia podría escalar a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que tendría la última palabra. Mientras tanto, la disputa por la reforma laboral suma un nuevo capítulo judicial, con un dato clave: el escenario donde se definirá ya no es el mismo.