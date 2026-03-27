La Oficina de Respuesta Oficial le respondió a Kicillof por YPF, pero no dio un solo argumento en contra de la expropiación

KICILLOF MIENTE DESCARADAMENTE: SU NEGLIGENCIA CON YPF CASI FUNDE LA ARGENTINA



La declaración del fracasado ex Ministro de Economía y hoy Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, es una mentira descarada y cínica que busca ocultar la irresponsabilidad grosera https://t.co/6mOmK1X38s — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) March 27, 2026

Tras las declaraciones de Axel Kicillof luego de que se conociera el fallo favorable para la Argentina por YPF, la Oficina de Respuesta Oficial salió al ataque y no dio argumentos que desacredite al gobernador bonaerense.A través de sus redes sociales, el gobernador escribió que "mientras el presidente Javier Milei hablaba del 'impuesto Kicillof', los propios abogados del Estado argentino, desde que se inició el juicio, defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre"."Ese 'impuesto' nunca fue más que una operación: un coro de voces que repitió durante años los argumentos de los buitres, instalando que la nacionalización había sido técnicamente incorrecta", sostuvo el mandatario provincial, y enfatizó: "Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió: actuó como empleado de intereses extranjeros”.A lo que la cuenta libertaria respondió: "La declaración del fracasado ex Ministro de Economía y hoy Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, es una mentira descarada y cínica que busca ocultar la irresponsabilidad grosera de sus políticas populistas"."Lo que hoy celebra descaradamente como un triunfo propio fue, en realidad, una bomba de tiempo que el equipo jurídico de esta administración tuvo que desactivar con absoluto profesionalismo", manifestó.Y cerró: "Cuando este Gobierno hereda un problema, no importa su magnitud ni cuánto tiempo lleve pudriéndose, lo enfrenta y lo resuelve con firmeza. Porque la prioridad del Presidente Javier Milei es defender el patrimonio de los argentinos, no ponerlo en peligro con improvisaciones ideológicas ni utilizarlo como herramienta de propaganda barata"De esta manera, la Oficina de Respuesta Oficial no desacredita los argumentos del exministro de Economía a favor de la expropiación de la petrolera en 2012, pero aprovecha la situación para adjudicar el "triunfo" a la gestión libertaria.