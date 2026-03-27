27.03.2026 / Política

La Oficina de Respuesta Oficial le respondió a Kicillof por YPF, pero no dio un solo argumento en contra de la expropiación

En el marco del fallo favorable para la Argentina, desde la cuenta de la Casa Rosada calificaron al gobernador bonaerense de "fracasado" luego de que éste apuntara directamente contra Javier Milei y lo acusara de ser "empleado de intereses extranjeros".




Tras las declaraciones de Axel Kicillof luego de que se conociera el fallo favorable para la Argentina por YPF, la Oficina de Respuesta Oficial salió al ataque y no dio argumentos que desacredite al gobernador bonaerense. 

A través de sus redes sociales, el gobernador escribió que "mientras el presidente Javier Milei hablaba del 'impuesto Kicillof', los propios abogados del Estado argentino, desde que se inició el juicio, defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre". 

"Ese 'impuesto' nunca fue más que una operación: un coro de voces que repitió durante años los argumentos de los buitres, instalando que la nacionalización había sido técnicamente incorrecta", sostuvo el mandatario provincial, y enfatizó: "Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió: actuó como empleado de intereses extranjeros”.

A lo que la cuenta libertaria respondió: "La declaración del fracasado ex Ministro de Economía y hoy Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, es una mentira descarada y cínica que busca ocultar la irresponsabilidad grosera de sus políticas populistas".

"Lo que hoy celebra descaradamente como un triunfo propio fue, en realidad, una bomba de tiempo que el equipo jurídico de esta administración tuvo que desactivar con absoluto profesionalismo", manifestó.

Y cerró: "Cuando este Gobierno hereda un problema, no importa su magnitud ni cuánto tiempo lleve pudriéndose, lo enfrenta y lo resuelve con firmeza. Porque la prioridad del Presidente Javier Milei es defender el patrimonio de los argentinos, no ponerlo en peligro con improvisaciones ideológicas ni utilizarlo como herramienta de propaganda barata"



De esta manera, la Oficina de Respuesta Oficial no desacredita los argumentos del exministro de Economía a favor de la expropiación de la petrolera en 2012, pero aprovecha la situación para adjudicar el "triunfo" a la gestión libertaria. 

Lo más leído

1

Alarmante: a causa del hambre, el Servicio Penitenciario abriría un comedor para su propio personal

2

Bronca en el Gobierno con Santiago Oría ante el fracaso del video negacionista por el 24M

3

Cuentas pendientes a 50 años del golpe: las cifras de la Justicia que el negacionismo oficial intenta invisibilizar

4

Un drone de 30.000 dólares contra un interceptor de 4 millones: la aritmética que está definiendo la guerra entre Irán y Estados Unidos

5

Pakistán bombardeó Kabul por primera vez en la historia y declaró la "guerra abierta" contra el gobierno talibán

Más notas de este tema

Milei festejó el fallo a favor de la Argentina por YPF, pero omitió que quiso privatizar la petrolera en la Ley Bases

27/03/2026 - Política

Milei festejó el fallo a favor de la Argentina por YPF, pero omitió que quiso privatizar la petrolera en la Ley Bases

Milei pone en riesgo el fallo por YPF y sugiere que fue un favor de Trump

27/03/2026 - Política

Milei pone en riesgo el fallo por YPF y sugiere que fue un favor de Trump

Con dardos a Cristina Kirchner y Axel Kicillof, Milei habló en cadena nacional por YPF: "Nosotros lo hicimos posible"

27/03/2026 - Política

Con dardos a Cristina Kirchner y Axel Kicillof, Milei habló en cadena nacional por YPF: "Nosotros lo hicimos posible"

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.