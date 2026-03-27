La Oficina de Respuesta Oficial le respondió a Kicillof por YPF, pero no dio un solo argumento en contra de la expropiación

En el marco del fallo favorable para la Argentina, desde la cuenta de la Casa Rosada calificaron al gobernador bonaerense de "fracasado" luego de que éste apuntara directamente contra Javier Milei y lo acusara de ser "empleado de intereses extranjeros".
KICILLOF MIENTE DESCARADAMENTE: SU NEGLIGENCIA CON YPF CASI FUNDE LA ARGENTINA— Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) March 27, 2026
La declaración del fracasado ex Ministro de Economía y hoy Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, es una mentira descarada y cínica que busca ocultar la irresponsabilidad grosera https://t.co/6mOmK1X38s
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