17.05.2026 / INTERNACIONAL

El mundo entre Trump, Xi, Irán, la IA y la crisis climática

La cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping, la tensión con Irán, el impacto del petróleo en los mercados, el avance de Nvidia y la segunda vuelta en Perú marcan el mapa internacional de mayo de 2026. El escenario combina competencia entre potencias, crisis energética, militarización, clima y una nueva pulseada electoral en América Latina.