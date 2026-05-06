El mundo entre Trump, Xi, Irán, la IA y la crisis climática

El panorama internacional de mayo de 2026 muestra una agenda concentrada en varios frentes: la relación entre Estados Unidos y China, la guerra con Irán, el cierre parcial del estrecho de Ormuz, la presión sobre los mercados, el crecimiento de las grandes tecnológicas, la crisis climática y la definición electoral en Perú.
Trump y Xi: una cumbre con gestos, pero sin anuncios concretos
Donald Trump y Xi Jinping cerraron una cumbre de dos días
en Beijing con conversaciones sobre comercio, Medio Oriente y energía. Trump habló de “fantásticos acuerdos comerciales” y dijo que China compraría miles de millones de dólares en soja y más de 200 aviones Boeing, aunque no hubo anuncios oficiales detallados de ninguna de las dos partes.
El encuentro dejó una señal política: Washington y Beijing necesitan sostener canales de diálogo en medio de una competencia cada vez más abierta
. Pero la falta de precisiones muestra que la tregua entre ambas potencias todavía es más diplomática que estructural.
Irán, Ormuz y la energía: el frente que golpea a todo el mundo
La tensión entre Estados Unidos e Irán sigue en el centro de la crisis global. El canciller iraní, Abbas Araghchi, dijo que Teherán duda de la “seriedad” de Washington para negociar y señaló que la desconfianza es el principal obstáculo para un acuerdo. El punto más sensible es el programa nuclear iraní y el destino del uranio enriquecido.
El estrecho de Ormuz aparece como una pieza clave: antes de la guerra pasaba por allí cerca de una quinta parte del petróleo mundial. La crisis energética ya impacta en los mercados y en las expectativas de inflación.
Mercados bajo presión por el petróleo y los bonos
Las bolsas globales tuvieron su peor jornada desde marzo, según Bloomberg
, por la combinación de precios altos del petróleo, caída de acciones tecnológicas y suba de rendimientos de bonos. El S&P 500 bajó 1,2%, los fabricantes de chips cayeron 4% y el crudo estadounidense cerró por encima de los 105 dólares.
El temor de fondo es que los bancos centrales vuelvan a endurecer sus políticas para contener la inflación. La crisis de Ormuz, por lo tanto, no es solo militar: también reordena precios, tasas y expectativas económicas.
Cuba y el temor a una intervención estadounidense
Otro foco regional es Cuba, donde crece la preparación ante una posible invasión estadounidense, según CNN
. El tema se inscribe en un clima latinoamericano marcado por la política exterior de Trump, las tensiones con gobiernos adversarios y la militarización del discurso hemisférico.
Nvidia supera a Alemania: el poder económico de la IA
Nvidia alcanzó una capitalización bursátil de 5,7 billones de dólares y superó el PBI proyectado de Alemania, estimado en 5,45 billones. La empresa ya vale más que cualquier economía europea y se convirtió en el símbolo del peso económico de la inteligencia artificial.
El dato más fuerte es que las cinco mayores empresas de Estados Unidos - Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft y Amazon - suman 20,81 billones de dólares, por encima del PBI combinado de las cinco mayores economías europeas.
Crisis climática: expertos piden una emergencia sanitaria global
Un grupo de expertos convocado por la Organización Mundial de la Salud pidió declarar la crisis climática como emergencia de salud pública internacional. El informe advierte sobre el impacto de enfermedades transmitidas por vectores, eventos extremos, inseguridad alimentaria, contaminación y calentamiento global.
La declaración no resolvería por sí sola el cambio climático, pero habilitaría una respuesta internacional coordinada similar a la que se utiliza frente a grandes emergencias sanitarias.
El papa León XIV contra la militarización y la IA en la guerra
El papa León XIV criticó la carrera armamentística global y advirtió sobre el uso de inteligencia artificial en conflictos militares. En una intervención en Roma, sostuvo que no se puede llamar “defensa” a una militarización que aumenta tensiones, reduce inversiones en educación y salud y debilita la diplomacia.
El mensaje fue leído como una crítica indirecta al rumbo de Trump, en un contexto de tensión entre el Vaticano y la Casa Blanca por guerra, migración y política exterior.
Perú: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez van al balotaje
El Jurado Nacional de Elecciones de Perú proclamó que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez competirán en la segunda vuelta presidencial del 7 de junio. Fujimori obtuvo el 17,192% de los votos válidos y Sánchez el 12,039%.
La elección llega después de más de un mes de incertidumbre tras la primera vuelta. El resultado deja fuera a Rafael López Aliaga por poco más de 21 mil votos y abre una campaña polarizada entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú.