18.05.2026 / PERONISMO

Pichetto se reunió con el intendente Jorge Ferraresi

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto mantuvo un encuentro político con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, uno de los dirigentes más cercanos al gobernador bonaerense Axel Kicillof.



Del encuentro también participaron el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el legislador nacional Nicolás Massot. La foto tomó relevancia por el rol que cumple Ferraresi dentro del esquema político de Kicillof, donde aparece como uno de los principales articuladores territoriales y puente con intendentes del conurbano bonaerense.

Tras la reunión, Pichetto destacó la gestión del jefe comunal y planteó la necesidad de construir una alternativa política amplia. “Ferraresi es un gran administrador, con una gestión orientada a mejorar el espacio público, ampliar el acceso a la vivienda y desarrollar una agenda educativa para el futuro. El desafío es seguir construyendo un frente electoral amplio, con programa y vocación de mayoría, para ganar en 2027”, expresó.

Previamente, durante una entrevista televisiva, el legislador de Encuentro Federal cuestionó con dureza el rumbo económico de la gestión libertaria y puso el foco en el impacto social del ajuste, especialmente sobre los jubilados. En ese sentido, advirtió sobre el deterioro de las condiciones de vida y reclamó la construcción de una alternativa política con capacidad de disputar poder nacional.

Pichetto viene insistiendo públicamente con la necesidad de conformar un “frente amplio” que reúna a sectores del peronismo, dirigentes federales y otras fuerzas políticas opositoras. Según planteó, el escenario actual exige una propuesta con “programa y vocación de mayoría” para enfrentar las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional. En paralelo, el diputado nacional profundizó sus críticas sobre la situación previsional y advirtió que el deterioro del poder adquisitivo de los jubilados se transformó en uno de los principales problemas sociales del país.


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