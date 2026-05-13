Pichetto se reunió con el intendente Jorge Ferraresi

Del encuentro también participaron el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el legislador nacional Nicolás Massot. La foto tomó relevancia por el rol que cumple Ferraresi dentro del esquema político de Kicillof, donde aparece como uno de los principales articuladores territoriales y puente con intendentes del conurbano bonaerense.

Tras la reunión, Pichetto destacó la gestión del jefe comunal y planteó la necesidad de construir una alternativa política amplia. “Ferraresi es un gran administrador, con una gestión orientada a mejorar el espacio público, ampliar el acceso a la vivienda y desarrollar una agenda educativa para el futuro. El desafío es seguir construyendo un frente electoral amplio, con programa y vocación de mayoría, para ganar en 2027”, expresó.Pichetto viene insistiendo públicamente con la necesidad de conformar un “frente amplio” que reúna a sectores del peronismo, dirigentes federales y otras fuerzas políticas opositoras. Según planteó, el escenario actual exige una propuesta con “programa y vocación de mayoría” para enfrentar las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional. En paralelo, el diputado nacional profundizó sus críticas sobre la situación previsional y advirtió que el deterioro del poder adquisitivo de los jubilados se transformó en uno de los principales problemas sociales del país.