Pese a las pruebas, el Gobierno negó ante la Justicia un contrato entre Milei y el impulsor de $LIBRA

En el marco de la investigación judicial por el caso $LIBRA, la Secretaría General de la Presidencia envió una respuesta formal a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, a cargo de Eduardo Taiano. Allí negó que exista documentación que acredite un acuerdo entre Javier Milei y el desarrollador vinculado al lanzamiento del token.

Según el escrito, la dependencia realizó “las consultas pertinentes en el ámbito de competencia” sin encontrar pruebas que acrediten un vínculo contractual. La respuesta se incorporó ahora al expediente que busca establecer el grado de participación de funcionarios y terceros en el desarrollo del proyecto cripto.Sin embargo, una pericia oficial de la Dirección de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal sobre el teléfono del empresario Mauricio Novelli, cercano al Presidente, halló un borrador de ese acuerdo vinculado al asesoramiento en criptomonedas. El contenido había sido previamente eliminado del dispositivo.