20.03.2026 / LIBRA

Pese a las pruebas, el Gobierno negó ante la Justicia un contrato entre Milei y el impulsor de $LIBRA

La administración nacional respondió un pedido de la fiscalía que investiga el escándalo cripto y aseguró que no existen registros oficiales de un acuerdo entre el Presidente y el empresario Hayden Davis. La causa sigue en etapa de recolección de evidencias y mantiene bajo la lupa los vínculos entre actores privados y el entorno gubernamental.




En el marco de la investigación judicial por el caso $LIBRA, la Secretaría General de la Presidencia envió una respuesta formal a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, a cargo de Eduardo Taiano. Allí negó que exista documentación que acredite un acuerdo entre Javier Milei y el desarrollador vinculado al lanzamiento del token.

El requerimiento había sido realizado el 24 de febrero y apuntaba a determinar si en los registros oficiales figuraba “un acuerdo confidencial” presuntamente firmado antes de la salida al mercado de la criptomoneda, ocurrida el 14 de febrero de 2025. En la contestación, el subsecretario Legal Juan Manuel Galli sostuvo que “no obran en sus registros antecedentes, constancias ni documentación vinculada con la existencia del acuerdo referido”.

Según el escrito, la dependencia realizó “las consultas pertinentes en el ámbito de competencia” sin encontrar pruebas que acrediten un vínculo contractual. La respuesta se incorporó ahora al expediente que busca establecer el grado de participación de funcionarios y terceros en el desarrollo del proyecto cripto.

Sin embargo, una pericia oficial de la Dirección de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal sobre el teléfono del empresario Mauricio Novelli, cercano al Presidente, halló un borrador de ese acuerdo vinculado al asesoramiento en criptomonedas. El contenido había sido previamente eliminado del dispositivo.

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