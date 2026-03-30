Los detalles del fallo que defiende a los trabajadores: la Justicia laboral frena la reforma y expone su inconstitucionalidad

(R)El juez nacional del Trabajo Raúl Ojeda resolvió suspender 83 artículos de la ley 27.802, aprobada a fines de febrero en el Congreso, al considerar que existen indicios de "inconstitucionalidad" en varios de sus puntos. La medida, de carácter provisional, apunta a frenar los efectos de la norma hasta tanto se dicte una sentencia definitiva sobre su validez.(r)El fallo representa un triunfo contundente para la CGT, que logra así la primera suspensión de alcance general contra la reforma laboral. Hasta ahora, las resoluciones judiciales habían sido parciales o centradas en aspectos específicos, sin poner en jaque el núcleo de la ley como ocurre en esta oportunidad.Mientras el Gobierno ya anticipa que apelará la decisión ante la Cámara Nacional del Trabajo, el escenario abre un nuevo frente de conflicto institucional y político. La ofensiva judicial y sindical pone en discusión la viabilidad de una de las principales banderas del oficialismo y reactiva el debate sobre los límites de las reformas en materia de derechos laborales en la Argentina.