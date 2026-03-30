30.03.2026 / REFORMA LABORAL

Los detalles del fallo que defiende a los trabajadores: la Justicia laboral frena la reforma y expone su inconstitucionalidad

Un nuevo revés para el Gobierno sacude el corazón de su programa económico. La Justicia laboral suspendió la aplicación de más de 80 artículos de la reforma impulsada por Javier Milei tras hacer lugar a una cautelar presentada por la CGT, en un fallo que advierte sobre posibles violaciones a derechos constitucionales y laborales.




(R)El juez nacional del Trabajo Raúl Ojeda resolvió suspender 83 artículos de la ley 27.802, aprobada a fines de febrero en el Congreso, al considerar que existen indicios de "inconstitucionalidad" en varios de sus puntos. La medida, de carácter provisional, apunta a frenar los efectos de la norma hasta tanto se dicte una sentencia definitiva sobre su validez.(r)

Desde el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 63, Ojeda remarcó que la decisión busca "aguardar con paz social" mientras se resuelve el fondo del conflicto. En ese marco, ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de aplicar los artículos cuestionados, ante el riesgo de "desprotección", afectación de derechos humanos y vulneración de la libertad sindical, en línea con lo establecido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

El fallo representa un triunfo contundente para la CGT, que logra así la primera suspensión de alcance general contra la reforma laboral. Hasta ahora, las resoluciones judiciales habían sido parciales o centradas en aspectos específicos, sin poner en jaque el núcleo de la ley como ocurre en esta oportunidad.

Mientras el Gobierno ya anticipa que apelará la decisión ante la Cámara Nacional del Trabajo, el escenario abre un nuevo frente de conflicto institucional y político. La ofensiva judicial y sindical pone en discusión la viabilidad de una de las principales banderas del oficialismo y reactiva el debate sobre los límites de las reformas en materia de derechos laborales en la Argentina.

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