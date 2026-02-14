31.03.2026 / CARAVANA

Trabajadores del sector nuclear se movilizan contra el ajuste y el vaciamiento de la CNEA

Integrantes de la CNEA encabezaron una caravana en Villa Martelli para denunciar pérdida salarial, recortes presupuestarios y la continuidad de contratos precarios, pese a la reciente prórroga que evitó despidos masivos.




Profesionales y técnicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se movilizaron en Villa Martelli con una caravana para visibilizar la situación del sector y reclamar mejoras salariales y estabilidad laboral. "Mientras hablan de plan nuclear, en CNEA hay salarios destruidos, vaciamiento y precarización”, alertaron durante la jornada de lucha. 

La protesta se desarrolló luego de que las autoridades del organismo dispusieran la renovación por tres meses de más de 340 contratos que estaban en riesgo de no continuar, una medida que evitó despidos inmediatos pero que, según denuncian los empleados, mantiene un esquema de incertidumbre permanente con renovaciones trimestrales.

De acuerdo con datos difundidos por trabajadores y especialistas del sector, la inversión en la CNEA acumuló una caída cercana al 50% en los últimos tres años, tras retrocesos del 26,8% en 2024, del 21,4% en 2025 y una nueva reducción prevista del 12,6% para 2026, lo que, sostienen, compromete el funcionamiento de áreas estratégicas vinculadas al desarrollo nuclear y energético.

La caravana implicó una movilización peatonal y otra con vehículos sobre el puente cercano al predio de Villa Martelli. Contó además con el respaldo de docentes, estudiantes y trabajadores de otros organismos científicos y tecnológicos, entre ellos el CONICET, el INTI y universidades públicas, que se resolvieron sumarse al reclamo en defensa del sistema científico estatal.

Entre las principales demandas, los trabajadores exigen una recomposición salarial frente a una pérdida de poder adquisitivo que estiman superior al 30%, el pase a planta permanente de los contratados y el fin de las renovaciones periódicas que, según describen, los mantiene “pendientes de un hilo cada tres meses”. 

Lo más leído

1

Alarmante: a causa del hambre, el Servicio Penitenciario abriría un comedor para su propio personal

2

Quién es Alejandro Fargosi, el diputado de Milei señalado por su vínculo con Burford

3

Milei festejó el fallo a favor de la Argentina por YPF, pero omitió que quiso privatizar la petrolera en la Ley Bases

4

Bronca en el Gobierno con Santiago Oría ante el fracaso del video negacionista por el 24M

5

El fiscal Luciani exigió un llamado de atención a Cristina Kirchner y amenazó con pedir que le revoquen la domiciliaria

Más notas de este tema

Más de 300 millones de trabajadores y campesinos paralizan India contra las reformas laborales, las privatizaciones y el ajuste de Modi

14/02/2026 - Protesta social masiva

Más de 300 millones de trabajadores y campesinos paralizan India contra las reformas laborales, las privatizaciones y el ajuste de Modi

Las centrales obreras marchan al Congreso contra la reforma laboral: a qué hora y dónde concentran

11/02/2026 - MARCHA DE LA CGT Y LAS DOS CTA

Las centrales obreras marchan al Congreso contra la reforma laboral: a qué hora y dónde concentran

Otra represión policial: gases y corridas contra trabajadores del INTI que se movilizaron por sus salarios

03/12/2025 - TENSIÓN EN GENERAL PAZ

Otra represión policial: gases y corridas contra trabajadores del INTI que se movilizaron por sus salarios

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.