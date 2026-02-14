Marcha federal: desde el mediodía, trabajadores de la salud movilizarán en defensa del sistema público

Entre los principales reclamos aparecen la interrupción del programa Remediar, las dificultades en la entrega de vacunas del calendario nacional y el deterioro de las políticas de salud mental. También cuestionaron la reducción de fondos destinados a medicamentos, tecnología médica, tratamientos oncológicos y organismos vinculados a trasplantes y prevención sanitaria.

Este miércoles desde las 13movilizan en defensa del sistema público sanitario en unaque se concentrará frente al Ministerio de Salud de la Nación y avanzará hacia Plaza de Mayo en rechazo a las políticas de ajuste y al recorte de programas esenciales del área.La convocatoria se da apenas una semana después de la masiva protesta universitaria y busca instalar nuevamente en las calles el rechazo a las políticas de recorte impulsadas por el gobierno deBajo la consigna “La salud no puede esperar”, las organizaciones señalaron que el sistema atraviesa una situación crítica por la caída de partidas presupuestarias y la paralización de programas nacionales.Según denunciaron desde el espacio organizador, el ajuste impacta directamente sobre millones de personas que dependen exclusivamente del sistema público o que dejaron de tener cobertura privada en medio de la crisis económica. En ese marco, remarcaron que cada vez más pacientes llegan a hospitales públicos ante el cierre de clínicas o las dificultades de acceso a prestaciones.La movilización partirá desde la sede nacional de la cartera sanitaria, ubicada sobre la avenida 9 de Julio, y avanzará por Avenida de Mayo hasta Plaza de Mayo, donde se realizará un acto central. Además de la protesta en la Ciudad de Buenos Aires, se esperan actividades y manifestaciones en diferentes provincias, así como la adhesión de ATE y jubilados para marchar de manera articulada.Mientras el Gobierno sostiene que mantiene el compromiso de fortalecer el sistema sanitario y anunció acuerdos para la distribución de medicamentos y vacunas, desde las organizaciones sociales y gremiales aseguran que los recortes ya afectan el funcionamiento cotidiano de hospitales y centros de salud en todo el país.Tal como explicó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, la presión sobre el sistema público en la provincia se profundizó durante los últimos meses por el aumento de la demanda y la pérdida de cobertura médica de miles de personas. El funcionario advirtió además sobre el incremento de internaciones en hospitales públicos y el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva en el conurbano. Asimismo, destacó el deterioro de las campañas de vacunación y el abandono de políticas de salud mental, al tiempo que alertó sobre las consecuencias que podría generar la continuidad de los recortes nacionales.