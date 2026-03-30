Suben los ADRs pero el mercado sigue mirando de reojo la fragilidad del modelo financiero

En la última rueda del mes, los activos financieros argentinos registran subas moderadas impulsadas por el buen desempeño de Wall Street. Los bonos soberanos en dólares avanzan hasta 0,7%, con el Bonar 2029 a la cabeza, mientras el riesgo país se mantiene en torno a los 630 puntos básicos, sin lograr perforar ese umbral.

En el segmento internacional, los ADRs de empresas argentinas muestran subas más pronunciadas, con alzas superiores al 7% encabezadas por Grupo Supervielle y Banco BBVA, seguidos por Banco Macro. El movimiento responde en gran parte al arrastre externo más que a fundamentos locales sólidos.Sin embargo, desde el propio mercado advierten que el entusiasmo convive con señales de debilidad. “En la última licitación, el Gobierno no logró captar todo el dinero buscado en bonos 2027–2028, reflejando cautela de los inversores”, indicaron operadores, en referencia a la colocación parcial del Bonar 2028.El Ministerio de Economía consiguió adjudicar apenas u$s34 millones adicionales en ese instrumento, muy por debajo del margen disponible. Aunque en la primera vuelta había captado u$s150 millones, la menor demanda en esta instancia expone las dudas que aún persisten sobre la sostenibilidad del rumbo financiero.