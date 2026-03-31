Milei publicó un tuit antidemocrático y relativizó el valor de la opinión mayoritaria

Al presidente Milei no le importa la opinión de la mayoría. Asi lo dejo asentado en su canal de twitter planteando que el conocimiento técnico debe primar por sobre la cantidad de voces, una posición que genera controversia en el sistema democrático.

El tuit se difundió en una semana particularmente sensible, atravesada por el fallo vinculado a YPF y por la exposición del vocero Manuel Adorni, en medio de cruces con el periodismo. En ese contexto, el mensaje adquirió una dimensión política mayor, al ser leído como una señal hacia distintos actores del escenario público.La discusión de fondo vuelve a girar en torno a los límites entre expertise y representación: mientras el oficialismo refuerza la centralidad del saber técnico, crecen los interrogantes sobre cómo se articula esa mirada con la lógica democrática basada en la participación amplia.Sin aclaraciones posteriores, la publicación continúa circulando y consolidándose como un nuevo capítulo del estilo comunicacional del Presidente, donde la provocación y la confrontación discursiva ocupan un lugar central.