Milei publicó un tuit antidemocrático y relativizó el valor de la opinión mayoritaria

El presidente Javier Milei volvió a agitar el clima político con un mensaje en redes que, en línea con su histórica postura, pone en cuestión el peso de la opinión mayoritaria en debates económicos. La publicación, de tono provocador, se viralizó rápidamente y se inscribe en una narrativa que el mandatario sostiene desde su irrupción en la vida pública.
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