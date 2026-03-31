31.03.2026 / REDES

Milei publicó un tuit antidemocrático y relativizó el valor de la opinión mayoritaria

El presidente Javier Milei volvió a agitar el clima político con un mensaje en redes que, en línea con su histórica postura, pone en cuestión el peso de la opinión mayoritaria en debates económicos. La publicación, de tono provocador, se viralizó rápidamente y se inscribe en una narrativa que el mandatario sostiene desde su irrupción en la vida pública.




Al presidente Milei no le importa la opinión de la mayoría. Asi lo dejo asentado en su canal de twitter planteando que el conocimiento técnico debe primar por sobre la cantidad de voces, una posición que genera controversia en el sistema democrático.

El tuit se difundió en una semana particularmente sensible, atravesada por el fallo vinculado a YPF y por la exposición del vocero Manuel Adorni, en medio de cruces con el periodismo. En ese contexto, el mensaje adquirió una dimensión política mayor, al ser leído como una señal hacia distintos actores del escenario público.

La discusión de fondo vuelve a girar en torno a los límites entre expertise y representación: mientras el oficialismo refuerza la centralidad del saber técnico, crecen los interrogantes sobre cómo se articula esa mirada con la lógica democrática basada en la participación amplia.

Sin aclaraciones posteriores, la publicación continúa circulando y consolidándose como un nuevo capítulo del estilo comunicacional del Presidente, donde la provocación y la confrontación discursiva ocupan un lugar central.

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