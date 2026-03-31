Adorni en la cuerda floja: desconfianza interna, escándalos y un gobierno sin plan de reemplazo

Una nota de LetraP reveló la situación en la Rosada, oscurecida por los pasos mal pisados del jefe de Gabinete. El clima en Balcarce 50 cambió de manera abrupta. En apenas horas, la defensa cerrada a Manuel Adorni dio paso a una desconfianza creciente dentro del propio oficialismo. Las sospechas no solo giran en torno a sus inconsistencias patrimoniales, sino también a la posibilidad de que no haya informado completamente su situación financiera a la cúpula del poder. En ese marco, la preocupación ya no es el escándalo actual, sino qué más puede salir a la luz.

Sin embargo, pese al desgaste, Adorni sigue en su cargo. La razón principal no es su fortaleza política, sino el respaldo explícito de Karina Milei, quien lo considera una pieza propia dentro del esquema de poder. La apuesta, incluso, trasciende la coyuntura: el vocero devenido jefe de Gabinete forma parte de un proyecto electoral a futuro, con la mira puesta en la Ciudad de Buenos Aires.Siguiendo la nota escrita por el periodista Pablo Lapuente, el otro factor que explica su continuidad es aún más revelador: no hay reemplazo. Dentro del ecosistema libertario no aparece ninguna figura con volumen político, capacidad de gestión y confianza suficiente para ocupar un rol tan sensible. Los nombres que circulan no convencen o implican costos mayores, ya sea por equilibrios legislativos, internas con aliados o falta de aval presidencial.En ese contexto, el Gobierno queda atrapado en su propia fragilidad. Sostiene a un funcionario cuestionado no por convicción, sino por necesidad, mientras intenta bajar la exposición pública del caso. La eventual suspensión de conferencias y el repliegue comunicacional reflejan una estrategia defensiva que, lejos de cerrar la crisis, confirma que el problema sigue abierto.