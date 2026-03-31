Kicillof encabezó una ronda de inauguraciones en Berisso y remarcó diferencias con el Gobierno nacional

Después de una semana marcada por la memoria, es un orgullo estar en #Berisso inaugurando el nuevo playón deportivo para el parque Abuelas de Plaza de Mayo.



Otro espacio público que recuperamos en beneficio de más de 4500 vecinos, pero sobre todo de los pibes y pibas que pic.twitter.com/ZnsJDUIkeI — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 31, 2026

Inauguramos el nuevo espacio que le va a permitir a la Comisaría de la Mujer brindar el acompañamiento que corresponde a las vecinas de Berisso.



Frente a un Gobierno nacional que desfinancia la seguridad y niega la violencia de género, la provincia de Buenos Aires va a seguir pic.twitter.com/ByLGh68f4S — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 31, 2026

Luego de una semana marcada por el fallo favorable a la Argentina en el caso YPF, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, retomó la agenda de gestión en territorio y encabezó este martes una serie de inauguraciones en el municipio de Berisso.Acompañado por el intendente Fabián Cagliardi y funcionarios provinciales, el mandatario habilitó un nuevo playón deportivo en el Parque Abuelas de Plaza de Mayo, además de poner en funcionamiento un espacio destinado a mejorar la atención de la Comisaría de la Mujer.Durante el acto, Kicillof destacó el rol de la obra pública en los barrios y remarcó el trabajo que viene realizando la Provincia a través del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU). “No solo construimos viviendas y polos educativos, sino que también recuperamos el espacio público para la comunidad”, afirmó.El nuevo playón cuenta con 700 metros cuadrados y está equipado para la práctica de básquet, fútbol, vóley y patín, con iluminación LED, cercado perimetral y sectores de descanso. La intervención forma parte de un proyecto más amplio que incluye la creación de un plaza de juegos y un espacio integral para los vecinos de Villa Nueva.“Esta obra tiene un doble significado: generar un lugar de encuentro para los pibes y pibas y, al mismo tiempo, homenajear a quienes lucharon por una sociedad mejor”, señaló el Gobernador en referencia al nombre del parque.En paralelo, la Provincia inauguró una nueva sede para la Comisaría de la Mujer, ubicada en una zona céntrica de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso a las vecinas y fortalecer las tareas de acompañamiento ante situaciones de violencia de género.En ese sentido, Kicillof apuntó contra el Gobierno nacional y remarcó las diferencias en el abordaje de estas problemáticas. “Ante un Gobierno nacional que desfinancia la seguridad y niega esta problemática, la Provincia está presente para acompañar y proteger a las mujeres”, sostuvo.El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, destacó que la nueva sede contará con un equipo interdisciplinario preparado para brindar atención integral, mientras que la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, participó de la actividad en el marco de las políticas de fortalecimiento del área.Por su parte, la titular del OPISU, Romina Barrios, remarcó que las obras forman parte de una estrategia de articulación con los municipios para mejorar la calidad de vida en los barrios más postergados. “La obra pública sirve para generar inclusión”, afirmó.En tanto, el intendente Cagliardi valoró la inversión provincial y la contrapuso con la política nacional. “Vamos por el camino contrario al modelo del ajuste y la paralización de la obra pública”, expresó, al destacar la inauguración tanto del playón como de la nueva dependencia policial.La actividad contó además con la presencia de autoridades de la Policía bonaerense y funcionarios del área de Deportes, en una jornada que volvió a mostrar a Kicillof enfocado en la gestión territorial tras el impacto político que dejó el fallo judicial internacional.