En medio de más escándalos, Adorni se reunió con la Rural

En medio de una semana atravesada por polémicas y señales políticas, el jefe de Gabinete Manuel Adorni recibió en Casa Rosada al titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, quien reclamó medidas para “devolver competitividad” frente al aumento de costos que afecta al sector agropecuario.

Desde la Rural señalaron que durante la reunión se abordaron “las principales preocupaciones de los productores” ante el encarecimiento de insumos y gastos operativos, en un contexto que definieron como un “año desafiante”. Además, insistieron en la necesidad de generar “reglas claras y previsibles” para sostener la inversión y la producción.El planteo del sector apunta directamente al impacto del aumento del gasoil y de los fertilizantes, factores que vienen presionando sobre la rentabilidad y condicionando decisiones productivas. Hasta el momento, el Gobierno no detalló medidas específicas, aunque el encuentro refleja la centralidad que el agro mantiene en la agenda oficial.En paralelo, la simultaneidad entre el discurso presidencial en redes y las gestiones con actores económicos reabre el debate sobre las prioridades del Gobierno: mientras se profundiza un tono confrontativo en el plano simbólico, avanzan negociaciones con sectores concentrados que buscan respuestas ante el nuevo escenario económico.