"Dedique su tiempo a trabajar en soluciones": Mayra Mendoza cruzó a Caputo por las tasas municipales

Mantuve una excelente reunión junto a @PALavigne83 y representantes de supermercados, quienes nos plantearon que el principal problema que hoy los afecta, son las altas tasas que aplican los municipios, que por ley no corresponden, ya que no tienen una contraprestación que las pic.twitter.com/jbeOKQKe72  totocaputo (@LuisCaputoAR) March 31, 2026

La intendenta de Quilmes de licencia y diputada provincial, Mayra Mendoza, cruzó fuerte al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, luego de que el funcionario apuntara contra los municipios por el cobro de tasas.El cruce se originó a partir de una publicación de Caputo, quien relató una reunión con representantes de grandes cadenas comerciales como Cencosud, Carrefour, Coto, Día, Changomás y La Anónima. Allí, el ministro aseguró que “el principal problema” que hoy enfrenta el sector son las “altas tasas municipales” que -a su criterio- “no corresponden” por falta de contraprestación.En ese marco, el titular del Palacio de Hacienda puso como ejemplo a varios distritos bonaerenses, entre ellos, Lanús, Pilar, Luján, Hurlingham y Bahía Blanca. También mencionó al municipio de Quilmes, donde indicó que la tasa alcanza el 3,74% y se eleva al 4,05% con adicionales.La respuesta de Mayra no tardó en llegar y fue contundente. A través de un hilo en X, la dirigente cuestionó el diagnóstico del ministro y lo acusó de desentenderse de la situación social y económica del país. “Con la mitad de las máquinas de las fábricas paradas, el desempleo en niveles máximos desde la pandemia y familias endeudadas con la tarjeta para poder comer, se esperaría que”, expresó.Además, la jefa comunal puso el foco en la deuda que -según afirmó- mantiene el Gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires. “Nación le debe a la provincia más de 14 billones de pesos”, sostuvo, al tiempo que denunció un “abandono” en áreas clave como seguridad y obra pública.En otro tramo de su mensaje, Mayra redobló las críticas contra la gestión encabezada por el presidente Javier Milei y acusó al oficialismo de “gobernar para la timba financiera”, mientras —según describió— crecen “la violencia, el hambre y la supervivencia diaria”.También cuestionó el planteo del ministro sobre los tributos locales y contraatacó:Finalmente, la diputada provincial lo invitó a recorrer la realidad cotidiana: “Visite un hospital, una pyme, una escuela, que ahí se va a encontrar”.